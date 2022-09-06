【九月韩剧推荐】「鱿鱼妹」李瑜美首度担正演活滑冰女王 李升基情倾俏房客李世荣 共谱法律罗曼史

九月煲剧攻略又出炉！由「国民女婿」李升基、「德任娘娘」李世荣主演的Viu Original年度心动韩剧《依法相爱吧》已於9月5日强势开播；《鱿鱼游戏》「智英」李瑜美首度担正的韩剧《精神教练诸葛吉》、「美魔女」金宣儿主演《The Empire：法之帝国》亦会於本月24日播出，以下先向大家介绍这几部剧！

Viu Original原创韩剧《依法相爱吧》（9月5日首播）

改编自同名网路漫画，Viu Original原创甜蜜韩剧《依法相爱吧》讲述人称「怪物天才」的前检察官、现任大楼房东金正浩（李升基饰）和十七年知己、四次元律师金宥利（李世荣饰）在法律事务所兼咖啡厅「Law Cafe」里朝夕相处，由此展开一场甜蜜爆表的法律界罗曼史。

童星出身的李世荣去年凭藉《衣袖红镶边》勇夺「女子最优秀演技奖」，随即水涨船高，晋升「韩剧女王」之列；时隔五年，她再度携手李升基合作浪漫爱情喜剧，让不少剧迷十分期待！早前该剧原著作者接受访问，不但大赞二人是「近乎完美」的演员阵容，更直指没有人比「双李」更能诠释他心目中的金正浩和金宥利！就连作者都大力推介，实在没有不看的理由吧？《依法相爱吧》於9月5日起逢星期一、二晚上在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴进度。

《精神教练诸葛吉》（9月12日首播）

由郑宇、李瑜美、权律和朴世荣主演的全新热血运动韩剧《精神教练诸葛吉》讲述因故被永久除名的跆拳道国家代表诸葛吉（郑宇饰）变身心理教练，帮助陷入低潮的运动员走出阴霾，带领他们重新站上舞台、对抗胜利者独占的不合理世界，展开真正胜负的故事。



《精神教练诸葛吉》以运动为题材，除了主打热血和正能量外，女主角李瑜美也是一大看点！出道12年的瑜美过去多以客串或配角身份登场，直至近年透过《鱿鱼游戏》和《僵尸校园》走红，她也因此崭露头角、赢得首度担正的机会，并在新剧饰演前滑冰女王车佳乙；想知道诸葛吉如何帮助她东山再起，就要留意9月12日首播的《精神教练诸葛吉》了。

Viu Original 《The Empire：法之帝国》（9月24日首播）

由「美魔女」金宣儿搭档「韩流鼻祖」安在旭的Viu Original原创剧《The Empire：法之帝国》是一部讲述梦想世袭的韩国最高法官贵族们的丑闻、以及揭开人性僞善与贪婪的电视剧。



「喜剧女王」金宣儿近年积极开拓戏路，今次她将饰演贵族出身、现任首尔中央地检特殊部部长韩慧率，为了爬上更高位置，她开始磨刀霍霍，展现了野心勃勃的一面。除了金宣儿和安在旭，《The Empire：法之帝国》亦云集一众好戏之人包括李美淑、林世美和申久等，独特的题材和坚强的演员阵容让许多观众留名等睇！剧集将於9月24日起逢星期六、日在「黄Viu」播出。

除了以上新番韩剧，香港观众亦可一并收看Viu Original原创感人韩剧《说出你的愿望》、Viu Original原创漫改韩剧《今日的网漫》、《朝鲜精神科医师刘世丰》、《蚂蚁在燃烧》；以及足本重温李升基主演的《灿烂的遗产》、李世荣人气作品《衣袖红镶边》、《医生耀汉》和《Kairos》，尽览多部话题韩剧。

《说出你的愿望》独家访问│秀英拍完新剧对「死亡」有新体会



专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻