金南佶也要开设个人IG了吗！经纪公司发布纯人声影片，金南佶狂喊：「哈几马！」

这下影片发出来，不做也不行了吧XDD

现今可以说是「社群时代」，但韩国不少明星仍坚持不开设社群帐号，如Instagram（IG），部分原因为的是不被网路社群「绑住」。而昨（6）日苏志燮终於亲自踏入IG的世界‎，正巧金南佶也疑似预告要加入IG。

金南佶平时都透过经纪公司向粉丝传达消息，去年2月开始自主经营经纪公司GILSTORY娱乐，公司的官方帐号便纪录了相当多他公开活动的照片与影片。



昨日经纪公司发布了一支全黑仅人声及字幕的影片，影片中经纪公司人员战战兢兢询问金南佶代表：「想创Insta……」结果话没讲完就被金南佶打枪：「什么Insta，不要玩Insta之类的。」



「最近Insta……」「什么Insta？从来没玩过，不要！」短短14a秒影片，金南佶就喊了三次「不要」（哈几马），结果影片尾声写著：「但．是（哈几满），我们不懂什么是放弃」，预告了会持续努力说服代表，还放上日期2002.XX.XX。



这支影片到底是工作人员的「阴谋」，想号召广大粉丝一起说服代表呢？还是金南佶早就决定要开设IG，故意放上了先前疯狂拒绝的录音当作预告片呢？让我们拭目以待吧！期望代表分享更多日常啦！

▼完整影片



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