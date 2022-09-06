这对也是三度合作！南宫珉与朴镇宇继《金牌救援》与《黑色太阳》，《千元律师》再度并肩

一看就很熟悉的组合XD

SBS全新金土剧《千元律师》即将将档《今日的网漫》播出，除了男女主角南宫珉与金智恩是二度搭档外，南宫珉与朴镇宇更是三次合作。

回顾南宫珉与朴镇宇的合作，两人2019年合作过《Stove League》（台译：金牌救援），剧中南宫珉饰演的「白承洙」突然上任Dreams球团团长，朴镇宇则饰演和李准赫、金秀珍、金度贤等人一起接受新上司的宣传组组长「卞致勋」，后续共创Dreams新面貌。



2021年两人再度合作了《黑色太阳》，南宫珉依然饰演突然调派来朴镇宇身边的人，不过背景从球团变成了国情院。一个是总在现场拚搏的特务「韩志赫」，一个是几乎坐在办公室的情搜人员「车敏浩」，两人对戏戏份不多。



即将播出的《千元律师》里，南宫珉与朴镇宇倒成了亲密的搭档关系。南宫珉饰演辩护费只收千元低廉价格的律师「千智勋」，朴镇宇担当他的律师事务所事务长。照官方的说法，两个人的合作宛如福尔摩斯与华生似的，在辩护工作上完全是天作之合。



再加上金智恩在《千元律师》里饰演检察官「白玛莉」，南宫珉、朴镇宇与金智恩根本是《黑色太阳》国情院现场支援组重新集合！



《千元律师》将在本月23日晚间10点於SBS首播，观众可以期待一下这些熟人们的再合作！



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