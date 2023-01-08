3大台的大赏得奖的作品，香港观众都可以在此欣赏或重温啦！

一年已经开始了，同时也意味著...又有一个大连假等著大家（笑）

假期数天喜欢宅在家的你，想好有要煲看什么剧呢？现在等小编来推一下上年的得奖的韩剧及综艺给大家，等大家在农历新年可以好好宅在家中看个够～

MBC

正在热播的《禁婚令，朝鲜婚姻禁止令》在【2022 MBC演技大赏】获得女子新人奖、男子优秀演技赏（迷你系列剧部门）及女子优秀演技赏（迷你系列剧部门），而上年大热的古装剧《衣袖红镶边》，剧中的黄金峰编辑导演刚拿到功劳奖。



在【2022 MBC演艺大赏】中，综艺节目《玩什么好呢？》就获得女子新人奖、特别奖及Music & Talk部门女子优秀奖；



《我独自生活》则拿下了男子新人奖、人气奖、Multiplayer奖、最佳CP奖、Variety部门男子优秀奖及年度综艺节目奖，全炫茂更凭《我独自生活》夺得大赏！



SBS

上年年初被受关注的韩剧《读取恶心的人们》在【2022 SBS演技大赏】获得男子新人演技奖、女子新人演技奖及男子优秀演技奖（迷你剧类型/奇幻），男主角金南佶也凭此剧夺得大赏！《为何是吴秀才》则夺得男子新人演技奖、青少年演技奖、男子最优秀演技奖（迷你剧类型剧）及女子最优秀演技奖（迷你剧类型剧）。《Again My Life》就获得最佳女配角奖（迷你剧类型剧/奇幻剧）及男子最优秀演技奖（迷你剧奇幻剧）。



在【2022 SBS演艺大赏】中，节目《我家的熊孩子》也夺得多个奖项，包括有：名誉社员赏、优秀赏（TALK、真人秀部门）、年度节目奖（TALK、真人秀部门）、最优秀赏（TALK、真人秀部门）及制作人赏。



KBS

在【2022 KBS演技大赏】上，《依法相爱吧》就得到最佳情侣奖，以男主角李升基更夺得大赏。《真剑胜负》夺得男子人气奖、女子人气奖、最佳情侣奖及男子最优秀奖。《魔咒的恋人》就得到女子新人奖及最佳情侣奖；《花开时想月》则得到男子新人奖及优秀奖 （迷你系列剧部门 女子）



长寿节目《两天一夜》在【2022 ＫBS演艺大赏】中获得新人奖（Show、variety）及最优秀奖（Show、variety）。



以上的得奖韩剧，香港观众可以於「黄Viu煲剧平台」收看，可以一边煲看一边迎兔年啦！

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