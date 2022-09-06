【九月韓劇推薦】「魷魚妹」李瑜美首度擔正演活滑冰女王 李昇基情傾俏房客李世榮 共譜法律羅曼史

九月煲劇攻略又出爐！由「國民女婿」李昇基、「德任娘娘」李世榮主演的Viu Original年度心動韓劇《依法相愛吧》已於9月5日強勢開播；《魷魚遊戲》「智英」李瑜美首度擔正的韓劇《精神教練諸葛吉》、「美魔女」金宣兒主演《The Empire：法之帝國》亦會於本月24日播出，以下先向大家介紹這幾部劇！

Viu Original原創韓劇《依法相愛吧》（9月5日首播）

改編自同名網路漫畫，Viu Original原創甜蜜韓劇《依法相愛吧》講述人稱「怪物天才」的前檢察官、現任大樓房東金正浩（李昇基飾）和十七年知己、四次元律師金宥利（李世榮飾）在法律事務所兼咖啡廳「Law Cafe」裡朝夕相處，由此展開一場甜蜜爆表的法律界羅曼史。

童星出身的李世榮去年憑藉《衣袖紅鑲邊》勇奪「女子最優秀演技獎」，隨即水漲船高，晉升「韓劇女王」之列；時隔五年，她再度攜手李昇基合作浪漫愛情喜劇，讓不少劇迷十分期待！早前該劇原著作者接受訪問，不但大讚二人是「近乎完美」的演員陣容，更直指沒有人比「雙李」更能詮釋他心目中的金正浩和金宥利！就連作者都大力推介，實在沒有不看的理由吧？《依法相愛吧》於9月5日起逢星期一、二晚上在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可以免費緊貼進度。

《精神教練諸葛吉》（9月12日首播）

由鄭宇、李瑜美、權律和朴世榮主演的全新熱血運動韓劇《精神教練諸葛吉》講述因故被永久除名的跆拳道國家代表諸葛吉（鄭宇飾）變身心理教練，幫助陷入低潮的運動員走出陰霾，帶領他們重新站上舞台、對抗勝利者獨佔的不合理世界，展開真正勝負的故事。



《精神教練諸葛吉》以運動為題材，除了主打熱血和正能量外，女主角李瑜美也是一大看點！出道12年的瑜美過去多以客串或配角身份登場，直至近年透過《魷魚遊戲》和《殭屍校園》走紅，她也因此嶄露頭角、贏得首度擔正的機會，並在新劇飾演前滑冰女王車佳乙；想知道諸葛吉如何幫助她東山再起，就要留意9月12日首播的《精神教練諸葛吉》了。

Viu Original 《The Empire：法之帝國》（9月24日首播）

由「美魔女」金宣兒搭檔「韓流鼻祖」安在旭的Viu Original原創劇《The Empire：法之帝國》是一部講述夢想世襲的韓國最高法官貴族們的醜聞、以及揭開人性僞善與貪婪的電視劇。



「喜劇女王」金宣兒近年積極開拓戲路，今次她將飾演貴族出身、現任首爾中央地檢特殊部部長韓慧率，為了爬上更高位置，她開始磨刀霍霍，展現了野心勃勃的一面。除了金宣兒和安在旭，《The Empire：法之帝國》亦雲集一眾好戲之人包括李美淑、林世美和申久等，獨特的題材和堅強的演員陣容讓許多觀眾留名等睇！劇集將於9月24日起逢星期六、日在「黃Viu」播出。

除了以上新番韓劇，香港觀眾亦可一併收看Viu Original原創感人韓劇《說出你的願望》、Viu Original原創漫改韓劇《今日的網漫》、《朝鮮精神科醫師劉世豐》、《螞蟻在燃燒》；以及足本重溫李昇基主演的《燦爛的遺產》、李世榮人氣作品《衣袖紅鑲邊》、《醫生耀漢》和《Kairos》，盡覽多部話題韓劇。

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