李升基与朱相昱共夺KBS大赏！平头造型引关注：「造型不是反映心境…反覆思考到底该不该来…」

歌手兼演员李升基，以作品《依法相爱吧》夺得本届《KBS演技大赏》中的大赏奖项，这也是他在与前公司HOOK争议事件后首度在大型活动公开现身，而超短的平头造型也引发大家关注。

李升基与李世荣所主演的电视剧《依法相爱吧》除了受到最佳情侣奖的肯定，也让李升基夺得大赏。在台上的他看起来有些紧张，眼眶里似乎泛著泪，沉默了几秒钟才说出感想。李升基表示相当感谢大家，内心也很紧张，因为今年对他来说是人生中最艰辛的一年，对於《依法相爱吧》其他演员们没有在今日获得奖项，相当谦虚地表示自己的大赏应该包含了所有人的努力，并非只对他个人的演技肯定，托大家的福让他得到了大赏。



李升基也说出了自己的矛盾心情，其实他不断烦恼著今日是否该出席这个颁奖典礼。如同大家都知道的，目前他正为自己的事而苦恼，来参加这个开心的场合应该笑著出席，似乎不符合他目前的心情。但如果来了又面无表情坐在那里，似乎也不是太恰当，所以他始终反反覆覆思考著到底该不该出席。但他表示，最终他下定决心来参加典礼的原因只有一个，因为这是代表《依法相爱吧》全剧组的努力，不该为了私事而让大家受到冷落。



李升基除了向所有《依法相爱吧》的工作人员们表达感谢外，也提到未能一起参与颁奖典礼的李世荣，没能与李世荣一同上台领取最佳情侣奖而感到有点遗憾。而李升基今日的大平头造型也额外吸引大家的目光，他也提到，可能许多人认为他是因为反映自己的心境而剪了这发型，不过他是因为正在拍摄新的电影《大家族》，剧中角色是一位住持僧人，所以希望大家别误会，也不须为此向他投注同情的眼神，日后他的计画就如同大家所知道的，与HOOK争议部分的后续他也不再透露太多。



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