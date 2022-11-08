【专访】《The Empire》金宣儿首演检察官被法律词汇考起，沉重角色牵动情绪：幸好有安在旭放笑弹舒缓！

有「韩国喜剧女王」称号的金宣儿，相隔三年再度回归戏剧圈，与安在旭、李美淑合作韩剧《The Empire：法之帝国》，还首次挑战法律题材兼饰演检察官的角色。

早前她接受专访，笑言与安在旭相识超过20年竟是首度合作，还感激对方经常在片场开玩笑让自己放松。

对於首次饰演检察官「韩惠律」一角，金宣儿坦言事前下了不少苦功，最大挑战就是要讲出法律专有名词：「这些词语对我来说很陌生，无论怎样读也不顺口，所以只能够反覆地背诵。」她直言经此一役，能感受到法律界人士的伟大。



「韩惠律」在剧集初期遇到任何情况都沉着冷静应对，随著剧情出现接二连三的惊慌事件，多层次的演绎令金宣儿过足戏瘾：「尤其是对儿子强帛展现了悲伤、愤怒、激情等不同形式的母爱，惠律无法控制自己的情绪，也使我感到不知所措。」



提到剧中饰演「韩惠律」老公的安在旭，金宣儿笑言与对方认识超过20年，竟然今次才是第一次合作，令她既期待又紧张，「虽然观众看到剧中人物之间的对立面，但实际上我们合作的气氛非常好，所以很难陷入各自的角色中，我们还经常出现无法忍笑的情况。」



《The Empire：法之帝国》让人看到金宣儿一改戏路，不过她表示还希望给观众带来欢笑：「突然想起有段长时间没有拍过浪漫喜剧，这阵子都拍摄了黑暗题材的作品，所以也想给大家展现一下阳光灿烂的样子！」



由金宣儿、安在旭、李美淑主演的Viu Original原创律政韩剧《The Empire：法之帝国》以法官为中心，讲述在法律筑起的铜墙铁壁中，生活在金字塔顶端的法官贵族们过著权力和欲望交织的伪善生活，然而他们不为人知的秘密即将曝光，继而陷入丑闻风暴的故事。剧集逢星期六、日晚在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴最新进度。

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