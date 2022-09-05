《今日的网漫》摆脱1%低谷！具俊英演起小剧场搞笑为温心吃醋，还为编辑部走险路（EP.12）

打棒球片段太可爱啦！大家是站哪对CP呢？具俊英&温心，还是温心＆副总编？

《今日的网漫》上上周的EP.10跌落低谷创下1.5%超低收视率，和2019年的《绝对达令》并列SBS最低电视剧收视率第一名。不过，上周有所起色，EP.11、EP.12回升至2.0%、2.3%。



‎‎EP.11讲述具俊英得知姐姐具爱莉死亡的真相自责不已，EP.12倒不是写具俊英回归岗位后有多认真，反而聚焦在他对温心的感情上，还有可能准备「复仇」。

暗恋温心的感情日渐加深的具俊英，看见温心和副总编同样拿著咖啡就起疑心，看两人单独开会也很不是滋味。他对负责的漫画家提供爱情线建议，也打翻了先前希望漫画中女主角和前辈谈恋爱的意见。由於漫画是棒球主题，画面便搞笑呈现具俊英代入自身的幻想，让具俊英、温心与副编辑打起棒球来。



总编辑语重心长向整个编辑部宣告Neon网漫只剩3个月努力的时间，因此每位编辑都在努力多做些什么，总编辑也回头找到3年前GINGERtoon倒闭前谈合作的毛英秀漫画家。然而正式签约前，许冠英本部长竟然放消息Neon准备收购YOUNGtoon，毛英秀再度感受被骗。



许冠英的作为让编辑部愤恨不已，其中总编、副总编与温心，疑似都察觉到具俊英可能是编辑部里的间谍，温心还两度撞见具俊英与许冠英见面，失望不已。不过，具俊英其实另有打算，是要击溃许冠英刻意重新接近许冠英的，不晓得是否和姐姐过世有关，还是纯粹想为Neon网漫出口气。



然而具俊英不知道的是，他现在不说明清楚，会造成温心离自己越来越远、离副总编越来越近……预告中各种危机都涌现，申大陆又被阴影缠身，白御镇的手已经不如以往……



文末附上具俊英打棒球小剧场搞笑片段：



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