Red Velvet Wendy脾气也太好了吧！节目上被爱豆男后辈指指点点，数次指责她「眼神涣散」

男团UP10TION成员、凭藉《Produce X 101》爆火起来的李鎭赫因为态度问题被广大网友诟病。

日前李鎭赫做客了前辈团Red Velvet Wendy主持的广播节目《Wendy的Young Street》，他因曾经担任过该节目的特别DJ，因此很熟悉节目流程，一亮相就和Wendy聊得特别开心，两人互相称赞，现场氛围非常和谐。

只是节目进行到途中，李鎭赫的部份言论引发了听众们的不满。他看向Wendy说道：「不好意思，从镜头里看你的眼神很涣散。」Wendy解释自己的眼睛有些水肿，所以才看起来失焦，化妆师特意打了很多阴影。原以为这个话题到此结束，没想到很快李鎭赫就将话头转向了Wendy，又说：「今天你的眼睛有点可怕。」没过多久之后，他再一次提起：「不好意思，你的瞳孔为什么在颤抖，像是缺镁。眼神不要老是这么涣散啦。」



反反覆覆说了多次。一直保持著清亮语调的Wendy一再反驳：「没有啦，我眼睛明明睁很大。」这之后，相关话题李鎭赫依旧数次提及，直到最后甚至还手指著Wendy说：「姐姐，眼神散了。」Wendy始终很有耐心地回应：「没有哦～是因为你从下往上看才这样。」



节目播出后，李鎭赫的态度就在韩网上引爆了热议，不少网友留言称：「Wendy是前辈吧」、「太失礼了」、「同一件事情到底 要说几次，太没眼色了」、「说一次是开玩笑，说很多次是没礼貌」、「Wendy脾气太好了」、「 私下关系再好，这也是在节目里，应该要有分寸」等。

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