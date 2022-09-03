大反转！你所看到的剧情Bug其实不是Bug！《猎钻缉凶》新集数揭开最大Boss，权管家成变数（EP.11-12）

事情果然没有那么简单，反转太精彩！！

《猎钻缉凶》（ADAMAS）本周剧情进入新高潮，河宇信（池晟 饰）的偷取计画终於能施行，不过事情想当然耳没那么容易，观众和河宇信此集才恍然大悟……



河宇信原先想牺牲自己、让自己成为偷窃阿达玛斯的现行犯，让阿达玛斯有机会到警方手上重启22年前命案再审。殊不知……河宇信没有找到阿达玛斯，倒是一篇简报〈检方取得李昌雨口供 消失的杀人凶器在何处？〉在他面前摊开。



河宇信没看错，观众也没看错，其实这一切可以说全都是权宰圭会长（李璟荣 饰）设下的陷阱，只不过权会长没想到，权管家竟然受河宇信煽动成功，欲出面揭发权会长罪行。权管家最终以窃盗罪被逮捕，阿达玛斯也到了警方手上，但没多久就被李组长（吴代焕 饰）敲碎。



邀请河宇信来海松园写作全是权会长的意思，权会长早就料到河宇信会为了亲生父亲李昌雨偷取阿达玛斯，而他需要河宇信从李昌雨那边拿回真正的阿达玛斯，若河宇信不从，他会找上宋秀玄（池晟 饰）。权会长的话也透露出他一直以来说的「很像」是指河宇信很像李昌雨，而不是很像儿子权民祖（安普贤 饰）。



河宇信思虑了许久终於向宋秀玄开口，说出亲生父亲是李昌雨一事。宋秀玄听了便辞掉检察官职务，毅然决然担当李昌雨的辩护律师。



本剧最大Boss确实是权会长没错，虽然他没有亲自对宋顺浩动手、让李昌雨背黑锅，但他是下指令的幕后黑手。另一个Boss即他的儿子权贤祖，权贤祖向殷惠秀（徐智慧 饰）坦承做掉了权民祖，殷惠秀宛如晴天霹雳般，打算放手一搏亲自到权会长身边等待时机复仇。



《猎钻缉凶》在这两集播出以前，一直有声音认为剧情Bug太多，最多人质疑的就是：怎么可能会让陌生人在自家到处走动？而那人还是心狠手辣的大Boss？现在终於获得平反了，因为这本身就是个圈套，无论河宇信还是观众都掉入陷阱了。

另外，金瑞熙（李秀敬 饰）的自爆事件怎么处理？经过她自己一番推理，成功阻止了惨剧发生，不过还是被陷害成对黄炳哲候选人不利的嫌犯，连特搜部也被列为背后主谋，而自左主张让金瑞熙与特搜部陷入困境的李组长倒是被灭口了。

13集预告，由於李组长身亡，权会长指定了崔总管（许城泰 饰）接手A组，崔总管终於做到了起初卧底海松的目标……



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