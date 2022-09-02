遗憾创下SBS 1.5%超低收视率，《今日的网漫》追平《绝对达令》惨澹成绩，本周还有机会望挽回吗

大多人都说老套看不下去，小编倒觉得能看到网漫产出的内幕很新鲜耶！任东希与申大陆的故事线很值得一看QQ

由金世正、崔丹尼尔与南润寿主演的网漫编辑职场剧《今日的网漫》，收视可说是相当不乐观，上周播出的最新第10集跌落低谷，再次刷新自身最低收视纪录。

回顾《今日的网漫》全韩国尼尔森（AGB）收视率走势，开播第1集还有4.1%尚可的数字，第2集却直接掉了1个百分点来到3.1%，不过第3集小小回升到3.6%。4.4%、3.1%、3.6%、3.1%……大致看下来都是星期五升星期六便会降，且整体收视是下滑的，频频跌破最低成绩，最终来到了1.5%。



《今日的网漫》1.5%惨澹的成绩在电视台SBS内部追平了2019年《绝对达令》的成绩，两部电视剧也刚好都有共通点「改编」。《今日的网漫》翻拍自日剧《重版出来！》，而《绝对达令》改编自同名日本漫画，《绝对达令》在韩版问世之前已有日剧及台剧版本。



许多网友与媒体都在讨论《今日的网漫》为何收视如此的低，金世正上半年以《社内相亲》成了票房宠儿，下半年却以《今日的网漫》成为票房毒药？不过大多都将原因归结为剧情太老套，批判为何要一直翻拍日剧、认为日剧的风格根本不适合韩国。影评家郑德贤亦在《今日的网漫》评论上提及，日剧在影视作品上经常使用教条式、漫画式的表达，但韩国人却喜欢贴近现实的故事，这很可能就是《今日的网漫》抓不住观众心的理由。

还有另一大主因，即对手MBC播出的《黑话律师》太强了，相较於《今日的网漫》讲职场奋斗记，也许《黑话律师》的烧脑与惊心动魄也许才是比较符合韩国人口味的，也因此造成《黑话律师》收视节节升高，《今日的网漫》却节节败退的窘况。



虽然收视处於低潮，《今日的网漫》无论在韩国海内外都保有一批死忠观众，无论是韩国的Naver TV或是国际的社群Twitter，在集集首播过后都保持著一定的讨论度，情况和上半年tvN谈经纪人职场的电视剧《流星》类似。

能保有死忠观众，最大原因还是在於金世正，金世正本身就挟带著人气，扮演的温心又总是积极正面、笑容不断，总有网友称赞「看了很疗愈」。《今日的网漫》带出的几位漫画家故事也备受观众动容，如长久怀才不遇的任东希（白石光 饰），或是自闭倾向的申大陆（金道勋 饰）的故事，其中金道勋的演技更是令人惊艳。

▼女主角温心／金世正 饰



▼任东希／白石光 饰



▼申大陆／金道勋 饰



本周（今晚及明晚）播出的《今日的网漫》会揭晓本剧最大谜团――具俊英姐姐具爱莉死亡的缘故，最新剧照还显示温心眼眶盈满泪水，很可能是发现具俊英（南润寿 饰）偷偷出卖网漫组。《今日的网漫》能否找回流逝的收视率？使人关注。



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