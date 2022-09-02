【分集剧情】「儿子」身世竟与侨莱如出一辙，妍珠的「约会行程」全部健康又有意义（ep.8）

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的青年在临终关怀医院帮人实现愿望的故事，第8集种一直埋伏笔的女二正式登场，但侨莱并不感到开心。

*以下内容包含《说出你的愿望》第8集关键剧情！



爱犬「儿子」的愿望

儿子原本被一对情侣主播收养，但并未获得重视和关爱，和成长在家庭悲剧的侨莱一样孤单。侨莱以为儿子的临终愿望是报复遗弃它的前主人，跑去大闹了一场。妍珠认为儿子的愿望肯定不是这个，带侨莱去泰植准备已久的地方：露天大屏幕上播放著在草地上奔跑的画面，儿子被侨莱抱在怀中，生命的最后一刻仿佛又和主人一起自由自在地奔跑。



独特的约会行程

侨莱其实没忘记半梦半醒间的告白，还向妍珠提议约会。妍珠开心要求由她订约会行程，结果不是做志愿活动就是去攀岩馆，特地穿上一身西装的侨莱叫苦不迭。最后终於去到咖啡厅还不巧地碰上提早打烊，不过两人在安静的花园中漫步、心意更加靠近，第一次真正吻了彼此。还调皮地互相确认：这一次没有人在后边推哦~XD



俊京的纠缠

俊京对侨莱有特别的执念。她嘴上说把侨莱视为家人，自己不如意时就想拉上侨莱一起赴死，又不允许侨莱离开她独自幸福。俊京始终未能得到侨莱的爱，看到侨莱和妍珠在一起更加怒火中烧，直接以女友身份找来医院。侨莱早就想逃离俊京，再次相见瞬间慌了神。



下集预告里，侨莱拜托俊京离开他、甚至不惜下跪，俊京却反问：「我爱你难道是精神病吗？」杨医生继续追求妍珠，而侨莱似乎不知该如何与妍珠继续，难过地说：「我们到此为止吧。」《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。



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