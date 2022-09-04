先艺首谈离开Wonder Girls真正原因！接连痛失至亲、对人生产生怀疑，最终决定退团竟是大众舆论所迫

2日播出的《吴恩英的金子商谈秀》请来Wonder Girls初代队长先艺做客，首次聊到当年暂停活动前的心境变化，以及令她宣布退团的决定性因素。

先艺作为独生女从小就习惯不向他人寻求帮助，担任队长后也默认自己有义务为所有成员负责，就连上台前检查麦克风等设备的工作也独自包揽。 对於结婚后在异国他乡养育3个小孩的辛苦，亦轻描淡写地表示「OK、还好」。

吴恩英博士认为先艺难以自然地表达感情和想法、倾向於否认「我很辛苦」的念头，分享了这种人的四大特点，先艺表示自己全部符合。 尤其对其中一条「习惯自己解决问题、因主张太强而被误会独断」，先艺表示在离开Wonder Girls时亦是如此。



先艺2012年11月宣布隔年结婚、专注与家庭生活，2015年7月宣布退出组合。 当时大众视线并不友善，认为是先艺抛弃了Wonder Girls; 郑亨敦还提到先艺非常受喜爱，可说是围绕先艺挑选的其他成员。 先艺：「所以从一开始就很有负担。 其实我的心里有很多问号。」

首先，先艺认为偶像歌手会给青少年带去很大影响，所以不仅采访时字斟句酌，对於新歌歌词也要逐句确认不会产生不好的影响。



其次，在Wonder Girls事业如日中天之际，先艺先后经历了父亲和祖父去世，令她觉得「人生到头来不过一捧灰烬」、重新思考生活的目的究竟是什么，逐渐感到难以言喻的空无和不安：「虽然获得了想要的东西，但这幸福真的是我渴望的全部吗？更多的名誉和财富 似乎并不会令我感到满足。」



伴随著这样的不确定感，先艺演出时无法像以往一样享受舞台，觉得这样下去只会拖累其他成员。 吴恩英表示作为精神科医生可以理解先艺，但大众可能觉得十分矛盾：女团作为完整体才最有魅力，为何先艺却觉得自己退团反而是上策？

先艺解释说Wonder Girls曾有两三年空白期，当时成员们为乐队做准备，但大众误以为是先艺没有退出才导致大家无法活动。 先艺不希望成员们因她而受伤和辛苦，所以干脆如大众所愿切断自己和组合的关系，好让成员们独立成长：「我退团并不代表和Wonder Girls在一起的时间消失，却能满足大家都期望。」



不过先艺表示，如果是现在的话应该会有不同的做法：继续留在Wonder Girls、和粉丝做更多沟通，而不是急著结婚。 先艺哽咽说：「我为什么要抛弃Wonder Girls呢？ 真的不是我原本的意图，很想对粉丝们说一声抱歉。」



网友表示：「欧尼当时只有24岁，每个人的生活都是第一次，失误和迷茫也没关系的」、「朴轸永和成员们都很支持先艺的决定，看到大家现在都很好真的很开心」、「不管先艺如何选择，都相信是当下最好的决定」、「请不要再自责，以后更加享受舞台吧」。



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