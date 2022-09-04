[分集剧情]《黑话律师》新任典狱长超狂暴走让监狱一团乱！李钟硕二度约谈Big Mouse！（EP11）

[有雷]《黑话律师》剧情又有新局面！Big Mouse向市长宣战，以他曾对待李钟硕的手段还治其人之身，让院长开车发生交通意外，而院长也走入了自己从没正视的秘密实验室，得知九川医院计画的真相。润娥与张慧珍联手分析狱中囚犯的血液样本，但张慧珍却遭杀害。李钟硕再约Big Mouse会面，这次他会现身吗？

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《黑话律师》Big Mouse与市长崔道河（金柱宪饰）的对立越来越明确，而夹在中间的朴昌浩（李钟硕饰）也成功让双方相互怀疑。玄院长（玉子妍饰）喝入了掺有毒物的饮料而造成交通意外入院，也让她开始正视自己原本不太想了解的地下研究室到底在研究哪些内容。看了之后她似乎受到不小冲击，立即要求出院回家。



典狱长朴尹甲因贪污遭受调查，他的空缺经市长提议就由原本的狱警递补，新典狱长一到任后，与朴昌浩共同清查每一位收容人身上的刺青，一共只找出三人是Big Mouse组织的内应。但新典狱长似乎认为朴昌浩不应该与他平起平坐，於是刻意在大众面前公开「朴昌浩不是Big Mouse」的事实，而让收容人互相检举监督是否身边的人就是Big Mouse，造成秩序混乱。



薇瑚（润娥饰）来到监狱担任护士后积极收集收容人的血液样本，并由原本被送往美国的张慧珍来回韩国，协助运往国外分析，果然验出新型的毒品元素，尚需更多样本。薇瑚在与返回韩国的张慧珍碰头后，将再提供新血液样本给她，但张慧珍的行踪却被前夫韩博士掌握，被离婚的韩博士心有不甘甚至有些精神崩溃，更是在两人发生肢体冲突时杀害了慧珍，薇瑚的调查是否就此止步？更让崔市长发现薇瑚与昌浩夫妇已对他有所防备。



朴昌浩再度透过朴尹甲传话给Big Mouse，表示若他再不现身，朴昌浩将推翻之前所有的计画，此时画面出现了好久不见的杰利，他是否与Big Mouse真的有所关联？Big Mouse这次是否会真的现身与朴昌浩对谈？而崔市长则认为朴昌浩与高薇瑚必须处理掉，於是交代了新典狱长执行此任务，昌浩跟薇瑚这次能安然度过危机吗？



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