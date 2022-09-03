太常去LA、英语太好被质疑「LA窝藏妻女」，金钟国再度澄清多年谣言：「我学英语不是为了和女儿交流」

只要钟国一天没结婚，这个谣言就会继续传下去XDD

金钟国的频道《GYM钟国》前阵子有支LA（洛杉矶）相关Volg，其中一幕‎他以流利英文指导当地人健身的画面备受讨论‎，有些网友看了好奇金钟国是如何练成一口流利英语的，也有网友开玩笑金钟国早在LA窝藏妻女，英语那么好是应该的。



金钟国在LA窝藏妻女？谣言的源头可能是出自车太铉，而让谣言发扬光大的绝对是Haha。2018年《Running Man》EP.411，问Haha为什么金钟国那么常去LA，他竟回答：因为女人、因为前女友、因为自己的亲生女儿。Haha后来也经常在《Running Man》甚至是《我家的熊孩子》「散播谣言」。



神奇的是，2020年EP.508《Running Man》接受观众暴料，其中一则就是‎观众爆料曾在LA见过金钟国与一名韩侨女子走在一起……其他成员听了纷纷直觉「那人就是大嫂」！不过金钟国澄清自己是和一群人在一起，并非孤男寡女。



由於众多网友敲碗金钟国分享自己的英语学习经验，1日他就在《GYM钟国》更新了相关影片。他表示自己很爱带妈妈出国玩，尤其是到LA，为了方便沟通便下定决心学习英语。

至於要怎么练习口说，金钟国身旁的英语老师提议：「如果和美国人交往，英语水准会进步很快。」金钟国听了说：「那也是不错的方式。有不少人以为我的英文好是在美国藏女友，或是在美国有妻女，为了跟女儿沟通才奋发学习……那些都不是真的。」笑著澄清多年谣言。



▼《GYM钟国》谈英语学习完整影片



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