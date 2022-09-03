李栋旭开通粉丝聊天服务的原因：「我又不生产东西，能做的只有这个」

这句话应该收录进「李栋旭名言集」里！今天也是为李栋旭疯狂心动的一天啊~

李栋旭自从开通粉丝聊天室以来非常积极更新，有原则又温柔的内容多次引发韩网讨论。 近日他首次坦诚透露如此勤劳的原因，让人大呼「不爱不行」。



有网友分享了李栋旭在粉丝聊天室里的一段话语，他谦虚说：「我的职业如果没有你们就没有意义。 我有什么生产性吗？ 如果没有你们，我有什么意义啊。 就像某位知名篮球教练说的，生产过一支原子笔吗？ 砌过砖吗？ 全是靠大众的爱才走到这里啊。 我的成功如果没有你的爱就毫无意义。 我一直铭记在心。 谢谢你们，真心的。」



李栋旭：「我为什么要做粉丝聊天室和v app呢，就是因为想至少这样和大家聊天交流啊。 想报答些什么，但能做的却很少。 做粉丝聊天室很开心，我会努力做的。 演技当然也会用心好好做。 所以如果大家喜欢我会很开心、如果不喜欢也没办法，但希望至少在这个空间里，每个人都是幸福愉悦的。」



韩网友纷纷为李栋旭的精神表示惊叹佩服：「为什么他的mind可以如此端正？」 、「每次看到有人分享都想订阅」、「好帅气，对演员不感兴趣的我都有好感了」、「又做好本业又照顾粉丝，完美啊」、「这才是成熟的男人」、「很多人因为你的电视剧获得安慰，明明生产了文化创作物啊！」、「怎么回事，我刚刚陷入爱情了」。

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