法界电视剧再加一！9月24日首播《The Empire：法之帝国》金宣儿出身法学世家气势强

9月24日即将於JTBC首播的新周末电视剧《The Empire：法之帝国》描述在法律筑起的铜墙铁壁中，坚守著欲望及伪善的生活，这些人物不为人知的秘密即将曝光，使其陷入丑闻风暴。将由金宣儿、安在旭、李美淑等演技派演员们共同演出。

剧中金宣儿所饰演的韩惠律一角，担任中央地检署特殊部门部长，也是透过法律世袭的财富与权力站在上流社会最上层1％的法律界家族的第一传人。她有大法官出身的外祖父，以及法学院院长的母亲，父亲也是大型法律事务所的代表律师，华丽显赫的法学家族背景的她，仍坚守原则进行搜查，让后辈们相当支持她。



韩惠律还拥有一位温柔的丈夫，但看似所有条件都具备的她，内心却有著谁都不知道的欲望，与家门的选择无关而是实现自己的梦想。从升学到结婚，甚至离婚，韩惠律的每一步都必须首先考量家族形象，一点都不自由的她渴望摆脱这个家族的束缚，於是她将展现无所顾忌的下一步，以及最终梦想令人好奇。



金宣儿剧中变身正直法官，在记者的包围下也能感受到她与众不同的压倒性气势，简单的深色套装加上坚定眼神也展现出她的刚毅气质。制作团队也大赞金宣儿与韩惠律的角色设定几乎相似百分百，拥有华丽家族背景的从容不迫，却也有想要追求自我梦想的一面。《The Empire：法之帝国》9月24日即将公开。



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