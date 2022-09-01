从AOA退队的申智珉沉寂2年复出！重新站上舞台泪奔爆哭ㅠㅠ：那段时间在家连灯不开，整天发呆

女团AOA前成员申智珉时隔2年正式复出。

30日播出的JTBC《第二个世界》中申智珉以一曲《VVWD》复出，这是一档女团Rapper们PK的生存类节目，邀请了MAMAMOO玟星、OH MY GIRLMIMI、宇宙少女EXY、MOMOLAND JOOE和申智珉参加。

智珉因2年前被AOA队友权珉娥爆料「霸凌」，引发轩然大波，经过长久拉锯战之后以智珉宣布退队而告终。2年的时间里她未有过任何官方活动。



时隔2年，申智珉重新站在了舞台上，用颤抖的声音向观众们打招呼，表示：「在家里都不开灯，傻傻地发呆，什么都不做，完全睡不著，是姐姐一直陪著我，就这样让时间过去，还一下子瘦到了39kg」、「 许久没看到这么多观众了，真的很紧张 」...在听到观众们评价她的演出「很帅气」以及「姐姐，我们很想你」时，智珉忍不住落泪，并回应大家：「我也很想你们，不知道该说些什么。 当听到大家说很想我的时候，瞬间觉得很幸福。 」再次回归大众视线的申智珉，唱功完全没有退步，依旧声声入人心。



此外，离开AOA的申智珉已经签约了新公司Alomalo，以节目《第二个世界》为起点，全面宣布复出。



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