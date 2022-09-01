法界電視劇再加一！9月24日首播《The Empire：法之帝國》金宣兒出身法學世家氣勢強

9月24日即將於JTBC首播的新週末電視劇《The Empire：法之帝國》描述在法律築起的銅牆鐵壁中，堅守著慾望及偽善的生活，這些人物不為人知的秘密即將曝光，使其陷入醜聞風暴。將由金宣兒、安在旭、李美淑等演技派演員們共同演出。

劇中金宣兒所飾演的韓惠律一角，擔任中央地檢署特殊部門部長，也是透過法律世襲的財富與權力站在上流社會最上層1％的法律界家族的第一傳人。她有大法官出身的外祖父，以及法學院院長的母親，父親也是大型法律事務所的代表律師，華麗顯赫的法學家族背景的她，仍堅守原則進行搜查，讓後輩們相當支持她。



韓惠律還擁有一位溫柔的丈夫，但看似所有條件都具備的她，內心卻有著誰都不知道的慾望，與家門的選擇無關而是實現自己的夢想。從升學到結婚，甚至離婚，韓惠律的每一步都必須首先考量家族形象，一點都不自由的她渴望擺脫這個家族的束縛，於是她將展現無所顧忌的下一步，以及最終夢想令人好奇。



金宣兒劇中變身正直法官，在記者的包圍下也能感受到她與眾不同的壓倒性氣勢，簡單的深色套裝加上堅定眼神也展現出她的剛毅氣質。製作團隊也大讚金宣兒與韓惠律的角色設定幾乎相似百分百，擁有華麗家族背景的從容不迫，卻也有想要追求自我夢想的一面。《The Empire：法之帝國》9月24日即將公開。



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