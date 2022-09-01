【专访】《说出你的愿望》催泪谈希望：池昌旭梦想骑电单车环游世界；秀英想尝试动作片！

由池昌旭、崔秀英和成东镒主演的韩剧《说出你的愿望》自播出后，催泪又疗愈的剧情引人追看；男女主角池昌旭和秀英最近接受了「黄Viu煲剧平台」越洋专访，除了分享拍摄《说出你的愿望》的点滴，秀英还表示希望将来可以挑战演出动作片，相信SONE必定超期待！

有留意韩剧的观众不难知道池昌旭近年的作品种类由动作到浪漫喜剧都有，今次在剧中饰演的「尹侨莱」感情丰富，他坦言过往从未展现过这一面，「做了很多精神上的准备让自己理解尹侨莱的感受，加上爲了更好地传达，和导演进行了很多商议。」剧中的资深演员成东镒对他有相当大的帮助，「前辈十分照顾我，有时互相开玩笑。在拍摄过程中，关系既像拍档又像是朋友。」



池昌旭不经不觉出道将近17年，他直言对演戏的想法跟以往有很大的变化，「年轻时演技领域的竞争非常激烈，因此我不能懒散。相反现在自己感觉更安心，可以从多角度思考角色，和导演、拍档一起讨论拍摄。」至於接下来的计划，池昌旭希望可以尝试骑电单车环游世界，感受一下自由自在。



至於最近庆祝少女时代出道15周年的秀英，近年转战戏剧圈有亮眼的表现。在《说出你的愿望》中，秀英首次饰演护士，她不讳言拍摄前下了不少苦功，观摩了不少纪录片，「临终关怀病房相关纪录片比想像中多，跟普通医学纪录片不同，场景不是爲了救活而去的医院，而是爲了度过人生最后阶段的医院。」



秀英表示「徐妍珠」一角难度甚高，苦恼应以怎样的情绪面对，「因爲是关於死亡的故事，这题材可能很沉重，但剧集本身就是温暖、讲述希望，结果和前辈们都是开心地拍摄。」讲到最深刻的场面，秀英认为是音乐剧的一幕：「因爲那一场是满足愿望、实现梦想的场口，有很多演员一同出演，印象难忘。」今次剧中有不少动作戏，秀英笑言为此做了不少训练，如今正好保持状态，让日后可挑战更多的动作演出。



Viu Original原创催泪韩剧《说出你的愿望》以荷兰某基金会旨在实现癌末患者最后心愿的真实事件为发想，讲述对於人生没有希望的尹侨莱（池昌旭饰）为履行社会服务令而走进临终关怀医院服务，因而结识了性格开朗的护士徐妍珠（秀英饰）和热血志工班长姜泰植（成东镒饰）；经历一次又一次的深刻接触、满足了无数病患的临终遗愿，侨莱改变了对於生命的看法，从而获得再次活著的勇气。剧集逢星期三、四晚上十时在「黄Viu煲剧平台」上架，香港观众可以免费紧贴最新进度。



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