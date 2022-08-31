[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰》金香起假治病真告白感动众人！金旻载欲回汉阳揭开先王中毒真相（EP9）

[有雷]《朝鲜精神科医师刘世丰》剧情逐渐进入尾声，不仅金香起与金旻载的恋情露出曙光，而先王离世的真正原因也即将被揭开。这回他们遇上了恋情受阻的苦命鸳鸯，为了治愈患上相思病的两人，希望他们表达心中真实的爱慕之意，而金香起也向金旻载说出了真情告白。

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《朝鲜精神科医师刘世丰》刘世丰（金旻载饰）已察觉自己可能会遭暗算，而御史虽奉左相之命要杀刘世丰，但因为刘世丰是自己的救命恩人，於是劝告刘世丰离开此地，但刘世丰表示绝对要揭开先王离世的主因，甚至打算此刻就动身前往汉阳。



此时恩宇（金香起饰）在夜间遭到小偷惊吓，休养后幸好恩宇身体无恙，但御史及刘世丰则开始调查这小偷所为何事。府上夫人对於有人潜入的事情完全否认，表示已熟睡所以不清楚，虽然下人表示那是小偷，但小姐则是看起来身体积劳成疾，不像是刚受到惊吓而是累积很久的症状，令刘世丰产生怀疑。



桂树医馆夜间也有人潜入，又再度让恩宇受到惊吓，刘世丰被御史提点后，非常担心恩宇是因为他而遭受袭击，因此十分担心。但医馆却没有任何损失，而是多了许多珍贵的药材。刘世丰循线找到了这位男子，发现他的症状与府上小姐相似。原来两人是因为相爱却无法在一起，而患上了相思病，茶不思饭不想，深怕对方因为自己的存在而遭受责难。



恩宇与刘世丰想到一个方法让两人明白彼此的爱意，在夜间让恩宇把小姐带往竹林，希望小姐对著月光说出自己的思念。小姐从不知如何表达心中的想法，而恩宇就对著刘世丰示范了一次，她说一想到医员要离开就非常难过，让刘世丰与旁边的万福及立芬听了都相当感动。小姐也顺利说出自己的思念，也与所爱的人互诉情衷。刘世丰也对恩宇说明了自己被赶出宫中并无法再为人施针的来龙去脉，希望恩宇能够等待他，直到事件真相大白。



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