[分集劇情]《朝鮮精神科醫師劉世豐》金香起假治病真告白感動眾人！金旻載欲回漢陽揭開先王中毒真相（EP9）

[有雷]《朝鮮精神科醫師劉世豐》劇情逐漸進入尾聲，不僅金香起與金旻載的戀情露出曙光，而先王離世的真正原因也即將被揭開。這回他們遇上了戀情受阻的苦命鴛鴦，為了治癒患上相思病的兩人，希望他們表達心中真實的愛慕之意，而金香起也向金旻載說出了真情告白。

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《朝鮮精神科醫師劉世豐》劉世豐（金旻載飾）已察覺自己可能會遭暗算，而御史雖奉左相之命要殺劉世豐，但因為劉世豐是自己的救命恩人，於是勸告劉世豐離開此地，但劉世豐表示絕對要揭開先王離世的主因，甚至打算此刻就動身前往漢陽。



此時恩宇（金香起飾）在夜間遭到小偷驚嚇，休養後幸好恩宇身體無恙，但御史及劉世豐則開始調查這小偷所為何事。府上夫人對於有人潛入的事情完全否認，表示已熟睡所以不清楚，雖然下人表示那是小偷，但小姐則是看起來身體積勞成疾，不像是剛受到驚嚇而是累積很久的症狀，令劉世豐產生懷疑。



桂樹醫館夜間也有人潛入，又再度讓恩宇受到驚嚇，劉世豐被御史提點後，非常擔心恩宇是因為他而遭受襲擊，因此十分擔心。但醫館卻沒有任何損失，而是多了許多珍貴的藥材。劉世豐循線找到了這位男子，發現他的症狀與府上小姐相似。原來兩人是因為相愛卻無法在一起，而患上了相思病，茶不思飯不想，深怕對方因為自己的存在而遭受責難。



恩宇與劉世豐想到一個方法讓兩人明白彼此的愛意，在夜間讓恩宇把小姐帶往竹林，希望小姐對著月光說出自己的思念。小姐從不知如何表達心中的想法，而恩宇就對著劉世豐示範了一次，她說一想到醫員要離開就非常難過，讓劉世豐與旁邊的萬福及立芬聽了都相當感動。小姐也順利說出自己的思念，也與所愛的人互訴情衷。劉世豐也對恩宇說明了自己被趕出宮中並無法再為人施針的來龍去脈，希望恩宇能夠等待他，直到事件真相大白。



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