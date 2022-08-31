结识17年的珍贵友谊！韩孝周作客李升基YouTube频道聊真心话：「有一起变老、从事同样工作的朋友很珍贵」

太喜欢这两位啦！虽然很少再有工作上的合作，但都在各自的岗位发光发热、为彼此应援♥

韩孝周近期作客升基YouTube频道「HUMANMADE」的单元「HUMAN TABLE」，一边享用料理也享受音乐，过程中也聊到了关於演艺生涯的真心话。



「HUMANMADE」是李升基与烧烤专长的厨师刘勇旭所长一起经营的频道，在「HUMAN TABLE」单元里，李升基和刘永旭会一同制作烧烤料理，并邀请艺人朋友享用。第一季最后一位客人即韩孝周。

刘永旭问起里升基和韩孝周如何相识的，李升基娓娓道来：「大家都以为我和韩孝周是‎《灿烂的遗产》‎（2009）才认识的，但在这之前，我们一起演了情境喜剧《Nonstop 5》。」原来，李升基和韩孝周早在2005年就合作过，当时因为都是东国大学同届同学而变熟，友谊至今已17年。

两人虽然友谊长存，不过双方都很忙，又因为疫情的关系已近2年没见面，上次见面已是2020年8月拍摄的《首尔乡巴佬》‎。久违不见，韩孝周觉得李升基有所变化，从神情可以看出工作上比较享受，「很喜欢现在的你」。



李升基也觉得韩孝周变了，说她在20代中后半的时候很拚命、很辛苦，而现在可以看出工作上比较放松，韩孝周回答：「现在在拍摄现场确实比较自在，有了一般人有的那种从容，工作让我觉得很有趣。」

李升基举例韩孝周近期演的《Hapiness》（毒楼）演技，说她表演有种勇往直前的感觉，韩孝周说：「可能是长时间工作下来得到得到的礼物吧！」表示自己确实不像以前那样每句台词都要烦恼如何诠释，但现在比较单纯、表演上比较能够直接反应。



李升基回顾起生涯感慨的说：「那些20代曾是我竞争对手的人，到了30代都还在，那些人都成了我的同志，让我觉得很感激，韩孝周就是里面撑得最好的人。」

韩孝周也说：「我们虽然不能常见面，但有长时间从事同个工作又同年龄，看著对方成长，随著时间累积，都成了我们的过去及回忆。有一起变老、从事同样工作的朋友，你的存在对我来说是很珍贵的。」



李升基特别提醒韩孝周要时常「称赞自己」、「安慰自己」，此话似乎戳中了韩孝周的心思，脸上表情显得些许感伤。不过这场聚会还是以欢笑收场，用韩孝周的高歌结尾。



▼完整影片（李升基也照惯例开启小型演唱会献唱！）





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