從AOA退隊的申智珉沉寂2年復出！重新站上舞台淚奔爆哭ㅠㅠ：那段時間在家連燈不開，整天發呆

女團AOA前成員申智珉時隔2年正式復出。

30日播出的JTBC《第二個世界》中申智珉以一曲《VVWD》復出，這是一檔女團Rapper們PK的生存類節目，邀請了MAMAMOO玟星、OH MY GIRLMIMI、宇宙少女EXY、MOMOLAND JOOE和申智珉參加。

智珉因2年前被AOA隊友權珉娥爆料「霸凌」，引發軒然大波，經過長久拉鋸戰之後以智珉宣佈退隊而告終。2年的時間裡她未有過任何官方活動。



時隔2年，申智珉重新站在了舞台上，用顫抖的聲音向觀眾們打招呼，表示：「在家裡都不開燈，傻傻地發呆，什麼都不做，完全睡不著，是姐姐一直陪著我，就這樣讓時間過去，還一下子瘦到了39kg」、「 許久沒看到這麼多觀眾了，真的很緊張 」...在聽到觀眾們評價她的演出「很帥氣」以及「姐姐，我們很想你」時，智珉忍不住落淚，並回應大家：「我也很想你們，不知道該說些什麼。 當聽到大家說很想我的時候，瞬間覺得很幸福。 」再次回歸大眾視線的申智珉，唱功完全沒有退步，依舊聲聲入人心。



此外，離開AOA的申智珉已經簽約了新公司Alomalo，以節目《第二個世界》為起點，全面宣佈復出。



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