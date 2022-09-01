[花絮片]《黑话律师》李钟硕入戏太深〜见剧中爱妻润娥就泪眼汪汪！导演只好喊卡

[花絮片]《黑话律师》播出已10集，每一集反转的剧情，也让观众们不断更换心目中所怀疑的Big Mouse到底是谁。剧中爱得辛苦的李钟硕以及润娥，虽是夫妻却少有同框画面，在上一集两人终於在监狱上演爱的抱抱，李钟硕面对润娥，台词说著说著却不自觉难过得眼泪快流出来！

高人气韩剧《黑话律师》剧情已进入末端高潮，对於大家所关注的Big Mouse始终尚未露出真面目，而李钟硕及润娥这对夫妻也展开新的合作计画。在第10集润娥也与李钟硕在狱中重逢，面对著小跑步奔向自己献上抱抱的润娥，李钟硕所设定的情绪是惊喜却又为她担心，她自作主张来到监狱应徵护士，李钟硕担心她身处危险，说著台词真情流露，泪水在眼眶中打转，被导演喊卡，要他先擦擦眼泪再继续，润娥见状也大喊「别哭嘛〜」，李钟硕则边擦泪边说「太伤心了」，画面相当可爱。



而这对夫妻还有一场可爱戏码，是李钟硕故意从润娥后方接近吓了她一跳，台词则是表示以后每天下班要她别落单，自己会陪她走到停车场。不过李钟硕在说台词时吃了NG，不断自我提醒强调下次别在念错，好不容易终於OK却因为后方不明亮光而又要再来一次。润娥也有不确定台词的时候，她露出怀疑眼神向工作人员发问，大家赶紧说出正解，让这场戏顺利完成。



花絮长达7分钟，也可看出现场的拍摄气氛很融洽，虽然是在寒冷天气以及有点暗暗的监狱中拍摄，就连剧中总是非常严肃以及充满心机的典狱长，其实镜头外都非常温和有礼，期待周五晚上的新剧情！



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