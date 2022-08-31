好片连打《人性课外课》《Mouse窥探》《由零开始爱上你》到《极速首尔》！演员朴柱炫风格多变

演员朴柱炫从2018年开始演出网路电视剧至今，演出时间并不算长，但却出现在各式作品中并与各大演员合作，跃升女一的她也呈现多变风格，即使不是颜值超高的美女型演员，但可称为是实力坚强的怪物新人演员。

近日刚於N台公开的电影《极速首尔》中，故事背景设定於1988年的首尔（汉城），飞车团队接获秘密运送VIP资金的任务，而以他们卓越的各种实力全力完成任务。由朴柱炫与刘亚仁、邕圣佑、李奎炯、高庚杓等一同演出，充满年轻能量，朴柱炫更在剧中有著酷炫的露肚脐帅妹打扮，骑著摩托车更是帅气满分。



曾以《人性课外课》获得了第57界的百想艺术大赏电影部门女子新人奖，获称「怪物新人」的朴柱炫一直相当受到关注，她也尝试多种戏路角色，《人性课外课》中她饰演各种条件都具备的模范生，即使人人称羡但她却讨厌父母强迫的完美，朴柱炫以全新面孔在剧中展开出色演技，获得全球观众们的关注。



虽然在《僵尸侦探》中朴柱炫也担任女一的角色，但在《Mouse窥探》中的表现更加亮眼。日前在KBS2的水木电视剧《由零开始爱上你》也透过Disney+播出，剧中朴柱炫饰演的朴太阳，曾是天才羽球少女，却因意外事故而销声匿迹三年，重回球场也不被祝福，剧中朴柱炫必须呈现大量的运动训练镜头以及打羽球的画面等等，据说她为此也进行非常多的训练，并时常与羽球教练讨论演出方式等，相当用心为角色准备。



在新作电影《极速首尔》中，朴柱炫所饰演的允熙则是刘亚仁的妹妹，更是首尔最大规模重型机车同好会的会长，还擅长变装执行任务。实际上朴柱炫不仅原本就会骑车，还找来跟片中相似的重机类型来练习，在练习骑车的时间以外，朴柱炫更留意到角色在片中跺脚还有握方向盘的手势等等，只为让自己演出得更自然，任何细节都不放过。连导演都称赞她展现出了跟这个角色完美的相似度，拥有女生的帅气与魅力。



朴柱炫以自然率真的演出风格受到许多观众们的喜爱，也令人期待她更多新作品。

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