好片連打《人性課外課》《Mouse窺探》《由零開始愛上你》到《極速首爾》！演員朴柱炫風格多變

演員朴柱炫從2018年開始演出網路電視劇至今，演出時間並不算長，但卻出現在各式作品中並與各大演員合作，躍升女一的她也呈現多變風格，即使不是顏值超高的美女型演員，但可稱為是實力堅強的怪物新人演員。

近日剛於N台公開的電影《極速首爾》中，故事背景設定於1988年的首爾（漢城），飛車團隊接獲秘密運送VIP資金的任務，而以他們卓越的各種實力全力完成任務。由朴柱炫與劉亞仁、邕聖祐、李奎炯、高庚杓等一同演出，充滿年輕能量，朴柱炫更在劇中有著酷炫的露肚臍帥妹打扮，騎著摩托車更是帥氣滿分。



曾以《人性課外課》獲得了第57界的百想藝術大賞電影部門女子新人獎，獲稱「怪物新人」的朴柱炫一直相當受到關注，她也嘗試多種戲路角色，《人性課外課》中她飾演各種條件都具備的模範生，即使人人稱羨但她卻討厭父母強迫的完美，朴柱炫以全新面孔在劇中展開出色演技，獲得全球觀眾們的關注。



雖然在《殭屍偵探》中朴柱炫也擔任女一的角色，但在《Mouse窺探》中的表現更加亮眼。日前在KBS2的水木電視劇《由零開始愛上你》也透過Disney+播出，劇中朴柱炫飾演的朴太陽，曾是天才羽球少女，卻因意外事故而銷聲匿跡三年，重回球場也不被祝福，劇中朴柱炫必須呈現大量的運動訓練鏡頭以及打羽球的畫面等等，據說她為此也進行非常多的訓練，並時常與羽球教練討論演出方式等，相當用心為角色準備。



在新作電影《極速首爾》中，朴柱炫所飾演的允熙則是劉亞仁的妹妹，更是首爾最大規模重型機車同好會的會長，還擅長變裝執行任務。實際上朴柱炫不僅原本就會騎車，還找來跟片中相似的重機類型來練習，在練習騎車的時間以外，朴柱炫更留意到角色在片中跺腳還有握方向盤的手勢等等，只為讓自己演出得更自然，任何細節都不放過。連導演都稱讚她展現出了跟這個角色完美的相似度，擁有女生的帥氣與魅力。



朴柱炫以自然率真的演出風格受到許多觀眾們的喜愛，也令人期待她更多新作品。

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