疗愈综艺《带轮子的家4》定档9月底首播！继吕珍九、任时完、孔明后的第四季新忙内是SF9路云～

大家喜欢第四季公开的新忙内吗？！（眨眼）PS：我很喜欢～～～

受到大众喜爱的 tvN 疗愈系列综艺《带轮子的家4》回来了！本节目即将推出第四季，相关人士也透露目前预计在9月底首播，消息一出立刻引发讨论。

《带轮子的家》是以「微屋」的概念把全国各个角落当作自家院子来生活，抛开对於「房子」的欲望，专注於真正重要的东西来充实日常生活。



节目第一季由成东镒、金希沅、吕珍九主持，第二季忙内是任时完，第三季则是孔明，每一季忙内的更换，也成为节目开播前的看点之一，根据韩媒 스포츠서울 独家报导，歌手兼演员的 SF9 路云将成为第四季的新忙内，也是全季中最年轻的成员。

《带轮子的家》还有另外一大看点，就是会邀请主持人所认识的演员明星们出演，阵容华丽无比，只有我们想不到，没有他们邀请不到的人，第四季又会有什么惊人的来宾出现，让我们一起期待吧！

▼第二季时的预告嘉宾，孔晓振吸地、裴斗娜拿著槌子固定帐篷、金东旭擦玻璃、金裕贞搬椅子、吴正世在大自然的薰陶下抖晒被子，节目中可以看到大明星们变回一般人的私下日常模样。



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