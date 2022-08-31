《机密同盟2》非公开试映会炫彬开唱：这嗓音也太有磁性了吧～短短几句根本听不够！

男神炫彬开口唱歌，简直能迷晕大批粉丝。

炫彬和柳海珍携手主演的电影《机密同盟2》即将上映。 日前剧组主创在首尔市内的某电影院举办了非公开小型试映会，炫彬的亮相引来阵阵欢呼声。他用磁性嗓音和观众们打招呼，亲切问候「大家来的路上下雨了吗？ 感谢大家前来」。又称时隔5年再次以「任铁零」角色示人，且看到现场座无虚席非常感动。最后情绪高昂地男神还唱起了歌曲，用温柔的歌声辞别观众。



《机密同盟2》是2017年电影《机密同盟》（共助）的续集电影，炫彬延续前作北韩特种精锐部队出身、派去韩国执行任务的「北韩刑警任铁零」身份，再次与柳海真、润娥组成「铁三角」继续互帮互助，同时续集里还加入新面孔Daniel Henney、 陈善圭，多名演技派合体飙戏，让粉丝超期待「任铁零」与韩国刑警姜镇泰（柳海真 饰）、美国FBI探员杰克（Daniel Henney 饰）组成的新「三角同盟」之间的精彩火花。



此外，《机密同盟2》将於9月7日正式在韩国上映。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻