徐仁国终於演反派了，新作《狼狩猎》扮疯狂反派神情超魅惑！《亿万颗星星》CP庭沼珉成追捕他的警察

徐仁国也跻身帅气反派行列了><

主演的电视剧《美男堂》刚完结，徐仁国马上就有全新主演电影《狼狩猎》即将上映。他摇身一变极恶罪犯，与庭沼珉的二次合作也受瞩目。

《狼狩猎》是部冷硬派（Hardboiled）动作片，讲述一群逞凶斗狠的极恶罪犯横越太平洋要被引渡回韩国的过程，那艘乘载他们的货轮发生了前所未有的极端状况。预告中可见罪犯们从菲律宾被引渡，不肯乖乖就擒的他们和警方展开追击战……



徐仁国扮演主导叛乱的残暴一级罪犯「朴宗斗」，一同被引渡的罪犯还有张东润饰演的「李道日」、张英南饰演的「崔明珠」，三人全不可小觑。警方则有成东镒、朴浩山与庭沼珉饰演，高昌锡、丁文晟亦演出。



无论是预告还是剧照，徐仁国都特别抢眼，身上纹满刺青，眨一眼彷佛就能蛊惑人心。徐仁国不曾演过反派角色，但不少角色痞子般的形象都让观众频频敲碗希望他演反派，徐仁国也亲口表达过挑战意愿，如今终於实现。



有意思的是，曾和徐仁国合作《从天而降亿万颗星星》并组成CP的庭沼珉，在《狼狩猎》里头扮演警察，两个人这次要站在对立面了。这也是庭沼珉继《还魂》后，又能展现动作戏。据韩媒报导，两人时隔多年再合作，但氛围不同「感受很微妙」，不过庭沼珉觉得和比较熟识的演员共识颇有踏实感。



▼《从天而降亿万颗星星》（从天而降的一亿颗星）2018年播出，虐心的情节让观众印象深刻



《狼狩猎》9月21日在韩上映，台湾已有片商购入命名《行动代号：狼狩猎》，上映日期应不远矣。

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