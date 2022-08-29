【分集剧情】《还魂》第一季大结局！陈武抵死挣扎害惨无德张煜，三对CP能否最终修成正果？

tvN奇幻剧《还魂》讲述大湖国术士们的爱情与成长故事，第20集是第一季的最后一集，世子在黑化边缘来来回回，无德和张煜在陈武的恶意插手下，遇到前所未有的心痛危机......

*以下内容包含第20集关键剧情！



世子被陈武蛊惑

世子认为张煜已失去术力且决定远走他乡，本不想再计较，但陈武极力强调张煜的存在是极大隐患。 世子心知自己不是帝王星，发现大家也是配合演戏后，逐渐感到如芒在背。



无德被邪术控制

陈武用崔氏巫女的方术铃控制还魂人无德，打算最后利用落寿一次：操控她杀死对陈武不利的陈优拓，再石化而死。 松林术士皆非落寿对手，张煜担心她被朴进射杀而上前阻拦，却被心爱之人一剑刺穿。 无德在张煜的呼唤声中短暂找回神志、情绪崩溃，因使用术力而逐渐石化。 落寿的记忆和陈武的铃声在无德脑内交战，她不知不觉走到还魂人坟墓，心如死灰地跃入水中，随后被两个神秘人救起。



张煜浴火重生

张煜原本打算和无德成亲、一起去沙里村寻找她的身世线索，也把体内的冰石带离纷争。 为保护无德而被刺死后，张煜的尸体被公开火化。 张煜的意识在一片秘境中捡起冰石，这时火焰突然变换颜色和形态，随著一声爆炸，复活的张煜从浓雾中走出，眼神凌厉不已。



中年CP拨云见日

迟钝的朴进仍然以为金道主要和李先生成亲，竟大度地说要送套房子给她当新居。 金道主气得不行，坦白说她喜欢的是朴进，朴进这才意识到事情被自己搞砸了。 张煜劝他挽回一下，朴进於是准备了金道主喜欢的凤仙花种子，真心实意向她告白，两人终於把手牵到一起。目睹一切的李先生独自坐在河边，泣不成声。



第二季预告：高允贞归来

失去术力的张煜看起来已经恢复，交战时不费吹灰之力。 第一季的主要角色们依次登场，唯独不见女主角庭沼珉。 最后一幕是饰演落寿的高允贞，但打扮与杀手落寿截然不同，长发披散、美艳动人。 《还魂》第二季将在12月开播，此前有消息称第二季的主角是高允贞，对此剧组含蓄表示：「请通过剧集确认。」



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻