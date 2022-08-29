又一部人气网漫要改编成电视剧了！《人类的森林》惊悚上线，网友：超适合李栋旭&任时完

人气恐怖网漫《人类的森林》将被搬上小银幕。
据韩媒《YTN star》独家报导称，恐怖网漫《人类的森林》将被拍成电视剧，由凭藉电影《朋友》猛圈811万观影人数的导演郭景泽掌镜，讲述了为了实验而关押著反社会杀人魔们的收容所陷入瘫痪之后发生的一系列故事，预计拍摄10集。 原版漫画就定为19岁以上才可观看，偏重於心理、悬疑描写，若要拍摄成电视剧还需要加强人物刻画等。
此外，媒体还报导了《人类的森林》已经启动主演选角，但一直尚未有准确的消息传出。 听到人气恐怖漫画将要搬上小萤幕之后，不少漫迷和剧迷们都点名希望李栋旭和任时完担任主演。
李栋旭和任时完曾一同主演了《他人即地狱》，该剧也是恐怖网漫改编而成，探讨了人与人交往、揭露人性阴暗，全片透著一种诡异的氛围，让人不寒而栗。任时完饰演的男主角钟宇是一个从乡下来到首尔打拚的青年业余作家。 李栋旭扮演了事业有成的牙医，将「衣冠禽兽」、「斯文败类」形象演绎很带感。 已经有了此类题材拍摄经验的他们，若是能够再次搭档，演起同款氛围剧来应该非常得心应手吧。
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