《浪漫医生金师傅3》将在年底进行拍摄！安孝燮近日在粉丝签名会透露会出演，徐宇镇要回来啦～

《浪漫医生金师傅3》将在年底进行拍摄！安孝燮近日在粉丝签名会透露会出演，徐宇镇要回来啦～

韩剧   2022年8月28日   星期日13:26   Yuan  

（封面图源：SBS《浪漫医生金师傅2》剧照、twitter@ThePresent_twt）

27日，安孝燮出席了新世界江南店香水品牌 SW19 举行的粉丝签名会。

（图源：twitter@ThePresent_twt）（图源：twitter@ThePresent_twt）

而安孝燮似乎在签名会上向粉丝们透露会拍摄《浪漫医生金师傅3》的消息。有粉丝在推特留言：「徐宇镇吗？亲自说了徐宇镇要来了吗？好想快点看后记ㅠㅠㅠㅠ好奇孝燮的一切ㅠㅠㅠㅠ」有去签名会的粉丝也回覆：「是的，说是会出演第三季！」

日前，《浪漫医生金师傅3》制作团队为正在拍摄《朝鲜精神科医生刘世丰》「恩卓护士」金旻载，送上应援咖啡车。

刘仁植导演才刚拍完《非常律师禹英禑》，在短暂休息后，将会投入《浪漫医生金师傅3》的拍摄。据悉，《浪漫医生金师傅3》预计在11月底后开始进行拍摄，目前正在协调韩石圭、安孝燮、李圣经等演员的行程。
（图源：IG@heybiblee）

而《浪漫医生金师傅》在2016年11月播出第一季，由韩石圭、柳演锡、徐玄振出演；2020年播出第二季，由韩石圭、安孝燮、李圣经出演，两季的收视都非常亮眼，也在网路上有著超高讨论度，让不少剧迷都在敲碗第三季。
（图源：SBS《浪漫医生金师傅》剧照）（图源：SBS《浪漫医生金师傅2》剧照）

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