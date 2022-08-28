一小时半《Running Man》宝弼PD合辑看好看满！网友不舍：「最棒的PD」「创造第二个全盛期」

谢谢宝弼PD♥

《Running Man》主PD目前已从崔宝弼交由崔馨仁（另译：崔亨仁、崔亨茵）接手，官方YouTube剪辑了一小时半的影片，相当完整收录宝弼PD出演的画面。

21日播出的最新一集EP.617是宝弼PD最后制作的一集，该集并未刻意为宝弼PD送别，而是如往常一般做任务、玩游戏，直到尾声才收录成员们告别宝弼的声音：「宝弼辛苦了。」「智孝哭了。」并辅以一句字幕：就这样，Running Man炙热的第十二个夏天结束了，与凉爽的秋风一起，会带给大家更多笑容。



宝弼PD虽然默默的告别《Running Man》，但隔日《Running Man》官方YouTube频道便释出长达1小时29分的宝弼PD合辑，让网友们能够完整复习宝弼PD多年来出演的名场面！影片从宝弼PD最早露脸的EP.248（2015-05-24期）开始，也就是测试「高空坠落」，宝弼PD的受难记大概就是从那时开始……宝弼PD担任主PD之后苦难便比较少了，多的是他神来一笔Diss成员的场面。

▼〈宝弼PD〉完整影片



宝弼PD至少从2015年就为《Running Man》付出，2020年2月接任主PD至今2年又6个月，主导期间虽然未让电视收视率有所起色，但YouTube剪辑的片段仍能获得高观看次数。PD与成员有趣互动、字幕精准吐槽、企划新颖或是经典游戏翻玩，都是宝弼会受欢迎的原因。

网友不舍的在〈宝弼PD〉影片下方留言：「竟然有节目制作PD合辑能超过1小时……相信崔PD到哪里都会做得很好。」「是名善於追随流行的PD，《Running Man》才迎来第二个全盛期。其实我早就6、7年没看了，前年意外因YouTube演算法又开始看了。」

「宝弼PD很会反映观众意见，感谢他带给我们符合时下的游戏。」「《Running Man》PD里最亲切的形象，所以看得更舒服自在。」「崔PD对光洙呐喊彷佛前几天的事。我是从20代到现在30代还在看《Running Man》的1人，会继续跟随PD的脚步支持你，辛苦了！」

「觉得是第二个全盛期，真的很有趣……字幕也很有意思，还有和成员的化学反应，观众的建议也会听，看了真的非常非常开心！以后也会为你加油的！」

「《Running Man》曾有过不安的时期，宝弼PD能透过YouTube、Instagram等等反映观众意见，让《Running Man》在年轻世代之间更有人气，因为长时间的相处和成员们也很有火花，我认为是最棒的PD。谢谢每周都带来欢笑。」

「宝弼PD辛苦了，多亏了PD和成员们的互动，欢笑的日子更多了。非常感谢你一向努力的模样，真心希望以后也只走花路。不要忘记在远处有一直支持你的观众们，这段时间谢谢你了。」

另外，除了‎智孝不舍发文：「亲爱的宝弼！这段时间和我们一起奔跑辛苦了。」‎河道权也在受邀送别聚餐后发文：「让我沉浸在Running Man里成为了家人的宝弼……很长一段时间辛苦了，希望未来好事连连……#Running man」



*‎更多宝弼PD与成员‎们的互动可点此回顾，谢谢宝弼PD这段日子的付出，祝福未来续走花路♥

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