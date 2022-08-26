「如果拥有一次换掉父母的机会，你愿意吗？」新剧《金汤匙》预告：陆星材从贫困家庭孩子 → 富二代！

MBC新剧《金汤匙》改编自同名漫画，由陆星材、李钟元、郑彩娟及妍雨主演。

讲述土汤匙出身的少年李承天（陆星材 饰）在偶然下和在路边摆设摊位的神秘老婆婆用三万韩元购买了能够交换父母的金汤匙，用它到出身富裕的同龄好友黄泰勇（李钟元 饰）家中吃三次饭，与其交换了身分，成为后天金汤匙的人生冒险故事。



此前公开的首版预告中，李承天在路边遇见一个摆摊的神秘婆婆，婆婆说她有能把人变有钱的金汤匙。而这个取景地就是《二十五，二十一》罗希度和白易辰最后拥抱道别的樱花巴士站旁，不少网友还表示这是让他伤心难过的地方 XD



第二版预告中，李承天小时候幸福的样子和现在以忧郁的表情吃饭的样子形成了对比。李承天被某人殴打，还喊著：「我们家的债务少说也有4亿！」在呐喊「4亿」的旁白中，他身处的土汤匙的生活原封不动地展现了出来。



相反，在金碧辉煌的家里和朋友们碰杯，露出幸福笑容的黄泰勇。神秘婆婆说著：「你去那个和你同岁的孩子家里，用那个汤匙吃三次饭，那么他的父母就会变成你的父母。」 来到黄泰勇家的李承天，用金汤匙狼吞虎咽地吃饭，他能否在那里吃三次饭抢走「金汤匙」头衔，更加令人期待神秘的故事。



而《金汤匙》由《总理与我》编剧尹恩景、金银姬与《恋慕》导演宋贤旭、《请确认活动吧》导演李韩俊合作打造，将在9月23日首播。



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