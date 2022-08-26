【分集剧情】《说出你的愿望》瑞珍用自己的方式「报仇」，大人犯错由子女承担后果令人心酸（ep.6）

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的危险青年在临终关怀医院帮人实现愿望的故事，第6集瑞珍的家庭背景首次公开，侨莱和妍珠的关系起起伏伏。

*以下内容包含《说出你的愿望》第6集关键剧情！



瑞珍自己的报仇方式

亨俊和瑞珍通电话时被车撞到重伤，司机顾忌主播身份和岳母名声而逃逸，导致亨俊错过黄金救治时机生命垂危。 瑞珍说亨俊的最后愿望是报仇，但其实是瑞珍自己的愿望，亨俊则认为自己会活下去。

瑞珍因为父母开卡拉OK曾经雇用陪酒小姐而在学校被排挤，深知大人的错误不应由小孩来承担。 她的报仇方式颇为特别：在肇事主播的女儿面前进行视讯通话，劝告主播承认错误并道歉，以免给女儿留下一生的心理创伤。 年幼的女儿对瑞珍说抱歉，瑞珍也对她感到抱歉，因大人的错误而受伤的两个小孩哭著抱在一起。



「没学过含蓄」

妍珠得知侨莱无家可归，聊天时透露自己生活的四大乐趣之一就是关心自己的侨莱，说他笑的时候非常好看。 侨莱问这是告白吗？ 妍珠没有否认。 侨莱说这种时候是不是应该含蓄一点，妍珠大大方方地说自己忙得很，才没有时间学习含蓄XD



河俊京回到直播间

俊京刑满释放联络不到侨莱，於是回到曾经和侨莱一起生活的汗蒸房，结果被锡俊找回去继续做直播赚钱。 锡俊被老大威胁如果找不回侨莱拿走的钱就干掉他们两人，曾和侨莱一起烧炭的俊京则表示，她会亲手带侨莱上路。



下集预告里，医院的人们都发现了侨莱和妍珠的暧昧关系，杨医生也送礼物给妍珠，似乎不甘出局。 侨莱直呼泰植是「骗子大叔」，妍珠竟在草丛中发现一把沾血迹的小刀！《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻