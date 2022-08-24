少女时代〈FOREVER 1〉太妍＆Tiffany更改编舞原因：秀英的脸被遮住，她还自己展现礼仪腿XD

少女时代〈FOREVER 1〉太妍＆Tiffany更改编舞原因：秀英的脸被遮住，她还自己展现礼仪腿XD

明星   2022年8月24日   星期三14:46   Yuan  

（封面图源：JTBC《少时贪探》截图、Twitter@GirlsGeneration）

23日播出的《少时贪探》中，公开了成员们筹备新专辑的历程，包含录音、练舞、拍MV等等。

在〈 FOREVER 1〉练舞的过程中，成员们持续出错。润娥提到：「因为大家可以配合的时间不怎么多，所以编舞也是各自学的，可以一起练舞的时间大概只有2～3天，紧接著就要拍摄MV。」俞利也说：「连续剧拍摄行程很紧凑，然后我们回归又在8月，准备时间刚好重叠了。虽然想配合练习时间，但实际能抽出来的时间太少了，所以内心非常焦急。」
（图源：JTBC《少时贪探》截图）

不过...成员们的专注度似乎无法持续太久，渐渐地开始变得散漫，秀英：「闲话很多这件事，有需要改善一下，但大家已经收敛很多了。」
（图源：JTBC《少时贪探》截图）

编舞中有太妍、Tiffany的双人编舞，秀英要从后面登场，练习时秀英也大喊：「我会被遮住脸啊！」她还自己展现礼仪腿：「我得这样子才行啊～」编舞老师看到这情况也马上更改了手势。而太妍和俞利也有复杂的手臂舞蹈，但一直没有配合好，俞利：「是因为她太矮了啦！」让太妍大喊：「我长得有那么矮吗？」
（图源：JTBC《少时贪探》截图）

而这集也是《少时贪探》最后一集，最后她们聚在一起吃晚餐，孝渊：「虽然经常看到我们以几个人的形式活动，这次在参加制作会议时....因为好久不见，我当时也很尴尬。」一讲完成员马上笑出来，她继续说：「现在我们准备专辑时，我变得最期待我们聚在一起的时间，会期待《少时贪探》播出。我们每个成员都没有变，只有变得成熟一点，所以感觉很好。难得和大家相聚，我觉得这段时间很珍贵。」
（图源：JTBC《少时贪探》截图）

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