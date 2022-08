疑似V和Jennie再度同框，绯闻藏不住了？粉丝辟谣：照片是合成的！

防弹少年团成员V和BLACKPINK成员Jennie的「恋情」再次被提及。

23日,韩网SNS上爆出疑似是V和Jennie的照片,男生坐在镜子前正在做发型,女生站在后面用手机遮住2/3的脸,面带微笑拍照。 照片一经公开就在韩网上引爆关注和热议,众人都在猜测两人是不是在交往。 同时也有不少网友评论称:「照片是合成的」、「照片里的人不是V和Jennie」等,还有部份网友以Jennie在其他地方拍摄的照片为例,指出照片中的女生所穿的衣服和Jennie一模一样,同样也引来了不少粉丝的反驳。 双方粉丝纷纷下场辟谣,指出照片的「不实之处」。



其实不久之前,V和Jennie就爆出过一次恋爱绯闻,有网友称拍到了疑似是他俩同游济州岛的照片,该照片引发关注后不久作者就删除了相关内容。 有人就此事向作者询问「删除照片的理由」,作者回应称「没有说拍到的照片就是Jennie和金泰亨的,因为看起来好像会成为问题,所以删除了。 」



~Fans Uncertain If A New Photo Of BTS’s V And BLACKPINK’s Jennie Together Is Real Or Fake~ https://t.co/C1FP68RDU9

Earlier today, a photo began making the rounds online that seemingly shows BTS‘s V and BLACKPINK‘s Jennie together backstage.

Earlier this year, the two of the... pic.twitter.com/EqwgxmOxte