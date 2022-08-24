疑似V和Jennie再度同框，绯闻藏不住了？粉丝辟谣：照片是合成的！

疑似V和Jennie再度同框，绯闻藏不住了？粉丝辟谣：照片是合成的！

明星   2022年8月24日   星期三08:00   Tracy  

（封面图源：IG@thv、fb@BLACKPINK）

防弹少年团成员V和BLACKPINK成员Jennie的「恋情」再次被提及。

23日，韩网SNS上爆出疑似是V和Jennie的照片，男生坐在镜子前正在做发型，女生站在后面用手机遮住2/3的脸，面带微笑拍照。 照片一经公开就在韩网上引爆关注和热议，众人都在猜测两人是不是在交往。 同时也有不少网友评论称：「照片是合成的」、「照片里的人不是V和Jennie」等，还有部份网友以Jennie在其他地方拍摄的照片为例，指出照片中的女生所穿的衣服和Jennie一模一样，同样也引来了不少粉丝的反驳。 双方粉丝纷纷下场辟谣，指出照片的「不实之处」。

其实不久之前，V和Jennie就爆出过一次恋爱绯闻，有网友称拍到了疑似是他俩同游济州岛的照片，该照片引发关注后不久作者就删除了相关内容。 有人就此事向作者询问「删除照片的理由」，作者回应称「没有说拍到的照片就是Jennie和金泰亨的，因为看起来好像会成为问题，所以删除了。 」

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