疑似V和Jennie再度同框，緋聞藏不住了？粉絲闢謠：照片是合成的！

防彈少年團成員V和BLACKPINK成員Jennie的「戀情」再次被提及。

23日，韓網SNS上爆出疑似是V和Jennie的照片，男生坐在鏡子前正在做髮型，女生站在後面用手機遮住2/3的臉，面帶微笑拍照。 照片一經公開就在韓網上引爆關注和熱議，眾人都在猜測兩人是不是在交往。 同時也有不少網友評論稱：「照片是合成的」、「照片裡的人不是V和Jennie」等，還有部份網友以Jennie在其他地方拍攝的照片為例，指出照片中的女生所穿的衣服和Jennie一模一樣，同樣也引來了不少粉絲的反駁。 雙方粉絲紛紛下場闢謠，指出照片的「不實之處」。



其實不久之前，V和Jennie就爆出過一次戀愛緋聞，有網友稱拍到了疑似是他倆同遊濟州島的照片，該照片引發關注後不久作者就刪除了相關內容。 有人就此事向作者詢問「刪除照片的理由」，作者回應稱「沒有說拍到的照片就是Jennie和金泰亨的，因為看起來好像會成為問題，所以刪除了。 」



~Fans Uncertain If A New Photo Of BTS’s V And BLACKPINK’s Jennie Together Is Real Or Fake~ https://t.co/C1FP68RDU9

Earlier today, a photo began making the rounds online that seemingly shows BTS‘s V and BLACKPINK‘s Jennie together backstage.

Earlier this year, the two of the... pic.twitter.com/EqwgxmOxte — Snooper-Scope (@Snooper_Scope) August 23, 2022

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