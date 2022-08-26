更多角色真面目揭发！《猎钻缉凶》情节反转又反转超烧脑，牺牲之人不断增加（EP.9-10）

姜耀汉法官要出手了？

《猎钻缉凶》本周播至第9、第10集，情节依旧不停反转，尤其更多角色的真面目或背景在观众面前揭发。

首要令人讶异的是大盗李昌雨的身分。李昌雨表面上对海松集团存在威胁，事实上海松需要他，尤其是李组长。李昌雨其实是A组成员、李组长的前辈，20多年前也曾替海松坐牢15年，谁知出狱不久便因李组长陷害而背负杀人罪入狱。不过李昌雨也摆了李组长一道，李组长拿回去海松的阿达玛斯是赝品。



再者，金要员完全不是什么卧底，朴要员才是。金要员意外得知崔总管和朴要员都是特搜本部卧底，惨遭朴要员灭口，河宇信全撞见。



第三，一心一意想爬到李组长之上的郑科长，原来在海松园担任郑总管时期就是殷惠秀的眼线，曾将权民祖的事故调查报告拿给她。郑科长似乎擅长玩两面功夫，一面讨好权代表替他做事，一面又替殷惠秀带来情报。



9、10集两集看下来，最苦命的便是宋秀玄和金瑞熙了，两个人在对特搜本部警戒的状况下，拚命的用自己的方法找线索，甚至闯入A组所在的亚雷斯。宋秀玄无意伤害任何人，却不断目睹无辜之人遭弑，包括珠宝设计师张老师、特搜部要员李小姐。

最惨的是，金瑞熙遭绑票成了人肉炸弹，前往特搜部基地……另一边河宇信参与了海松80周年纪念会，计画当场偷走阿达玛斯，让特搜部以现行犯逮捕他并且拿阿达玛斯作为证物调查。



然而，现在待在海松园的阿达玛斯是赝品，是22年前宋顺浩死亡案的凶器没错吗？李昌雨偷走真品并愿坐22年冤狱，理由到底为何？另外，权民祖的死似乎是权代表一人的计画，和权会长无关。



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