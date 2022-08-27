《黑话律师》昨晚（26日）EP.9平均收视率达11.5%再创新高！「市长」金柱宪究竟是敌是友令人好奇

吹口哨那个片段看了有点可怕啊…

MBC金土剧（周五、六播出）《黑话律师》描述胜诉率10%的律师朴昌浩意外接手一桩杀人案，在调查的过程中接连遇到多起奇怪事件，进而发现其背后惊人的黑暗真相。为了对抗恶势力，他也逐渐黑化，展开一连串以恶制恶的紧张刺激的故事。收视率不断攀升，昨晚播出的第9集平均收视率达11.5%再创新高，不断反转的剧情令观众好奇心爆棚。

▼以下有关键剧情透露，慎入！





朴昌浩（李钟硕 饰）以一身帅气西装亮相直播节目，揭开对手在法庭上的「作战计画」，杀个敌人片甲不留。并惊喜现身在法院前，引发骚动。



杰利（郭东延 饰）虽然发生严重车祸但活下来了，昌浩原本请律师朋友留张纸条给他，纸条似乎却被掉包了，看完内容的杰利露出复杂的表情。（关於这里小编就想吐槽一下了…把纸条压在枕头底下确定可以好好转达内容吗，风险感觉就很大XD）



本集有个亮点，那就是崔道河市长（金柱宪 饰）的真实身分究竟为何！表面上看起来相当爱护自家妻子，也帮助昌浩和薇瑚（润娥 饰），但从某些细节可以感受到他的野心，对於「老人家」的情感更是复杂（曾经做出要掐住老人家脖子的动作）。

市长在徐教授（朴勋 饰）命案被指认为「共犯」，他拿走黑盒子里的关键影片、握有徐教授生前完成的论文，而那些价值一千亿、消失的金条，也是由他运送并隐藏起来的。难道市长就是「大老鼠」？如果真的是他，为什么要把昌浩拉进来这个混乱的局面？他又在策画什么呢？



本集尾声，回到监狱的昌浩来到告解室，收到了来自「大老鼠」的回覆。有人步步从背后靠近，昌浩一个转头，露出「怎么是你」的表情，留下许多悬念。

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻