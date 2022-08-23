洪宗玄退伍新作《蚂蚁在燃烧》有惊喜：投身股票！更要处男卖笑XD

韩剧的题材屡创新意，最近就有首部专门讲股票的韩剧《蚂蚁在燃烧》开播了！该剧更邀请去年退伍的型男洪宗玄、韩智恩、丁文晟、金善映、张光等主演，甚有看头。

有模特儿界「复仇者联盟」之称的洪宗玄，早年多数以客串形式出演剧集，其后在2016年《步步惊心：丽》中饰演奸到出汁的「三王子」王尧获优秀演技奖提名，事业变得一帆风顺！



洪宗玄去年6月退伍后再次重现萤幕，於新作品《蚂蚁在燃烧》中饰演一位带着股票心理阴影在便利店打工的职员「崔善宇」，他透露接拍该剧的原因，是因为退伍后听到身边有很多人都在谈论股票，而且角色亦传达多种感性，相信剧情会令观众共鸣，「人物成长了一个阶段，希望观众能一起感受这部分。加上自己未出演过喜剧，而且同剧的演员前辈亦未合作过，所以决定参演。」



时隔三年与观众见面，洪宗玄坦言服兵役期间令他领悟很多，发觉自己戏瘾很大，还是对演艺事业充满热诚：「我只想尽快回拍摄到现场，很想快点去参与演出工作。」



《蚂蚁在燃烧》讲述各自因不同原因而投身股市的人们，在神秘的股票聚会中相遇，开始了从蚂蚁到超级蚂蚁的旅程，并透过股票领悟人生、友情、爱情等道理的喜剧。剧集已於「黄Viu煲剧平台」上线，让香港观众免费紧贴煲剧潮流。



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