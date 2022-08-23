洪宗玄退伍新作《螞蟻在燃燒》有驚喜：投身股票！更要處男賣笑XD

韓劇的題材屢創新意，最近就有首部專門講股票的韓劇《螞蟻在燃燒》開播了！該劇更邀請去年退伍的型男洪宗玄、韓智恩、丁文晟、金善映、張光等主演，甚有看頭。

有模特兒界「復仇者聯盟」之稱的洪宗玄，早年多數以客串形式出演劇集，其後在2016年《步步驚心：麗》中飾演奸到出汁的「三王子」王堯獲優秀演技獎提名，事業變得一帆風順！



洪宗玄去年6月退伍後再次重現螢幕，於新作品《螞蟻在燃燒》中飾演一位帶着股票心理陰影在便利店打工的職員「崔善宇」，他透露接拍該劇的原因，是因為退伍後聽到身邊有很多人都在談論股票，而且角色亦傳達多種感性，相信劇情會令觀眾共鳴，「人物成長了一個階段，希望觀眾能一起感受這部分。加上自己未出演過喜劇，而且同劇的演員前輩亦未合作過，所以決定參演。」



時隔三年與觀眾見面，洪宗玄坦言服兵役期間令他領悟很多，發覺自己戲癮很大，還是對演藝事業充滿熱誠：「我只想盡快回拍攝到現場，很想快點去參與演出工作。」



《螞蟻在燃燒》講述各自因不同原因而投身股市的人們，在神秘的股票聚會中相遇，開始了從螞蟻到超級螞蟻的旅程，並透過股票領悟人生、友情、愛情等道理的喜劇。劇集已於「黃Viu煲劇平台」上線，讓香港觀眾免費緊貼煲劇潮流。



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