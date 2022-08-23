恭喜♥李己雨宣布与圈外女友将在9月底结婚！上传合照＆手写信：「遇到温暖的人，想要一起度过人生」

今日（23日），NEVERDIE 娱乐方面表示：「李己雨将在9月底在济州岛与圈外女友举行婚礼。」两人的婚礼只计划邀请家人、熟人参加，以非公开形式举行。

随后，李己雨通过 IG 公开和女友的背影照和手写信：「大家好，我是李己雨。第一次通过手写信问候大家，有点尴尬和激动，但是我想带著我的真心亲自传达好消息。几年前遇到给我带来巨大共鸣，聪明又正直的人，不吝啬分享、懂得寻找施舍意义的人。面对弱者，豪不犹豫伸出温暖的手，比起活得好，更想要正值生活的人。」



藉著他表示：「互相尊重、互相寻找要学习的地方，一起走著走著，确信以后的人生想要和这个人一起走下去，我想和让我拥有更大生活目标的这个人，一起组成家庭。希望大家多多鼓励和支持，我们会以幸福的面貌成为为世界有帮助的家庭＾＾感谢大家的关心和支持，我会以更加成熟的样子报答大家。」



模特儿出身的李己雨，在2003年以电影《缘起不灭》作为演员出道，之后出演过《花美男拉面店》、《记忆》、《有品位的她》、《只是相爱的关系》、《重回18岁》等电视剧。在最近终映的《我的出走日记》饰演单亲爸爸「曹泰勋」，再次受到瞩目。



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