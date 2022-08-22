【分集剧情】《说出你的愿望》精灵团队彩排音乐剧，侨莱&妍珠本色出演「奇怪女人」&「臭男人」（ep.4）

KBS水木剧《说出你的愿望》讲述人生陷於痛苦的危险青年在临终关怀医院帮人实现愿望的故事，第4集里整个精灵团队为了世熙的临终心愿一起努力，两对男女也在这期间情愫暗生~

*以下内容包含《说出你的愿望》第4集关键剧情！



彩排音乐剧

泰植请街友送信给表圭泰，圭泰见到患者照片年轻漂亮，加上自己刚好需要积极正面的报道，於是答应帮忙。 但到了医院后他还是死性不改、态度很差，惹得世熙毫不客气地发脾气。 世熙的剧本里有好几个配角，精灵团队决定一起担任演员，积极展开排练。

圭泰在排练期间对世熙感到心动，烦恼该不该开始一段明知结局的爱情呢？



「奇怪女人」与「臭男人」

世熙在剧本中把侨莱和妍珠写成一对情侣，当事人大呼不满、称对方是「奇怪的女人」和「臭男人」，世熙开心地说这就是她想得到的效果XD



妍珠跟杨医生说了一大堆侨莱的好，对侨莱的好感愈加明显。 和侨莱聊天时，妍珠透露曾经因为太瘦弱无法帮助患病的妈妈，现在努力运动就是为了变得强壮以帮助更多病患，甚至帮助心灵受伤的人，后面这句明显是讲给侨莱听。



世熙的身体状况越来越差，杨医生认为她不应该强行表演，与妍珠争吵时，侨莱以精灵团队的身份坚定地站在妍珠这边。



瑞珍不去学校的原因

学校里有流言说瑞珍家里开卡拉OK非法雇用陪酒小姐，所以一直被排挤到现在。 前辈亨俊趁她独自练歌时给与关心，开导她不要因为某些人的想法而浪费自己的时光，让瑞珍感觉十分温暖。



下集预告里，妍珠问侨莱愿望是什么，说也许能给他想要的东西。 泰植建议侨莱既然有时间至少学学如何止血，侨莱看到他在小巷被人围住质问：两只脚好好的，为什么一直杵著拐杖？ 《说出你的愿望》香港由黄Viu煲剧平台更新，台湾由远传friDay影音独家跟播。



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