《还魂》这位世子颠覆「初印象」！不只帮忙「作弊」，还主动追查「还魂人」，与张煜的「兄弟情」更是让人拍手叫好XD

没想到你是这样的世子！本来以为世子就是传说中的反派、出来捣乱的…越看越有好感呢～



不晓得在追看《还魂》的时候，有没有剧迷和小编一样，觉得大湖国世子「高元」（申承浩 饰），和一开始所猜想的不同？原本以为他会担任「反派」角色，但综合目前的集数来看（播至第16集，共20集），实在是很难讨厌这位世子，甚至有点可爱啊XD



▲第10集：

和徐律（黄旼炫 饰）、朴当具（刘仁秀 饰）组成「作弊三人组」，帮助无德（庭沼珉 饰）进入松林。他们分工合作、脑力激荡。有一道题目问：「请叙述该如何清洗沾到墨水的衣服」，世子果然是世子，他直接回答：「扔掉不就好了」，后来使用「内官机会」，原来是要用温暖的饭粒去除痕迹！（之后还多次拿来说嘴XD）最后，世子还完美「配送」答案到无德面前，也太明目张胆了哈哈哈！！！



▲第12集：

意外地与张煜（李宰旭 饰）各持一半的「阴阳玉」。原本想用「水气」销毁掉，没想到反而激发它真正的功能：两枚对玉的持有者会感到心跳和吸引，无法抗拒地走向彼此。世子和张煜在桥上「深情相会」，配上渐渐进入高潮的OST，画面宛如久违重逢的情侣XD两人大喊：「可恶！」、「怎么这么令人不悦。」

世子还问张煜：「你的心脏也像小鹿一样乱撞吗？」张煜一刻都不想回想，要世子别再说了！他们约定好，再也不要使用它。不过，在第13集的时候，张煜灵机一动，使用阴阳玉唤来世子，解救自己和无德於困境之中，不觉得这个编排相当巧妙嘛！



▲第16集：

知道王室里有「还魂人」的存在，世子开始秘密调查。没想到，竟会在同个地方遇到张煜。了解之后才发现，原来他们的目标一致，都是为了「金内官」而来。张煜也算是摸透世子的个性了，只要他一句：「我可是世子」，可能就不会共享情报，要世子先说自己目前查到了什么。

两人终究还是一起去找了关键人物「奉少爷」。奉少爷表示：「你们的关系打得火热，还共有某个东西。你们是恋人吗？」世子和张煜看了彼此一眼，不禁叹了口气，然后移开视线（应该是想到桥上的深情相会吧XD）。奉少爷说，他会对谈话内容保密，要两位放心说，因为他们怎么看都是拥有深切系绊的关系。世子被说服了：「他蛮厉害的耶」，张煜继续满脸嫌弃哈哈哈！！！

而世子和张煜的「双向奔赴」，也被收录在花絮里面。申承浩和李宰旭热演著，用「全身」来表达讨厌和拒绝。但下了戏的两人，对著镜头有爱的合比「爱心」，非常可爱。申承浩表示，虽然和张煜没见过几次，但能展现如此爆发性的能量（后改口负能量，李宰旭在旁边笑翻XD），本人感到十分满意。

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