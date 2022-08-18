原来他们是好朋友～郑恩地&李世荣8年感情不变，相约逛展览、连年互送咖啡车应援

两个人都好好的在戏剧表现上更进步了呢！

正在拍摄《酒鬼都市女人们2》的郑恩地，今（18）日发出了李世荣赠送咖啡车的认证照。可能会有些观众好奇：这两位近年炙手可热的演员，私下竟然有交情？

回溯郑恩地与李世荣的友谊，也许可以追至2014年，两个人一起合作了KBS月火剧《Trot恋人》分别担当第一、第二女主角。数一数从那时结下缘分，友谊竟延续要8年之久了。



就近年的互动来说，去年李世荣拍摄《衣袖红镶边》曾收到郑恩地送的咖啡车，郑恩地拍摄《酒鬼都市女人们》亦收到了李世荣的回礼。两个人也都刚好各自靠著《衣袖红镶边》与《酒鬼都市女人们》创下戏剧事业上的巅峰。



上个月郑恩地依旧先为拍摄《依法相爱》的李世荣送上咖啡车，李世荣今日也回礼拍摄《酒鬼都市女人们2》的郑恩地。本月初李世荣接受自家经纪公司的采访，访谈中也透露和郑恩地关系很好。



▼问李世荣想留什么影像讯息给郑恩地，李世荣希望郑恩地快回他Kakao Talk讯息（影片已定位0:19）



两人的友谊能延续8年之久，许多网友觉得两人友谊「很美好」表达羡慕，3月逛展览的照片也令人很惊讶，因为两人私下的风格竟然都很帅气，甚至有网友大呼两人「好像」。



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