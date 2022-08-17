[分集剧情]《朝鲜精神科医师刘世丰》金旻载大喊「刀下留人」！珍爱针筒交付金香起「你来当我的手」预告Love Line（EP5）

[有雷]《朝鲜精神科医师刘世丰》收视率节节上升，虽是古代但是患者以及案件也相当多元化。本集分为两个重点，金旻载与金香起先是确定了杀死奴仆「狗伴」的真凶，拯救了万福，随后医馆又来了一位行为举止相当怪异的小男孩，似乎有受虐倾向。金香起努力学习医药相关知识，金旻载也表达想与她联手出诊的决心。

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《朝鲜精神科医师刘世丰》眼看亲如家人的万福就要被斩首，刘世丰（金旻载饰）与恩雨（金香起饰）快马加鞭追上欲逃离的公子，他拿刀抵著未婚妻「孝妍」的脖子，此时虽患有手抖症的孝妍却拿出预藏的小木棍，准确的袭击了未婚夫的颈部而逃脱成功，并且和盘托出当日所有真相，未婚夫残忍杀害了孝妍的好友「狗伴」，终於也洗刷了万福的冤屈，保住小命。孝妍的手抖症应该是心理压力所造成，而当她提起勇气说明真相时，症状也不药而愈，并且又能够再次自由地弹奏玄琴。



左相与御医听闻主上仍在调查先王死因，担心下毒的事迹败露，因此更加速了想除掉刘世丰以及当日准备先王食物的宫女，而御医认为已经烧毁的「海东本草」上记载著当时他所用的罕见毒药断邪草，而这本书籍却意外被刘世丰在书库中的地板下找到，他相当好奇还有他未读过的本草医书。但医馆的季之韩（金相庆饰）却饱受恶梦折磨，梦中就是「海东本草」被烧毁的现场，因此季之韩不为人知的过往应该也与此事有关。



桂树医馆由出身王室的夫人背来一位虚弱的孩子，刘世丰为其治疗时发现他背部伤痕累累，并且醒来后胡言乱语、产生幻觉、狂喝水的样子也被怀疑是脱水现象，刘世丰送他回家并观察他的生活环境，感觉生病的状况并不单纯，孩子石哲是大人妻妾所生的庶子，两位哥哥也会欺负他，石哲与周围的人似乎都被下了封口令，绝口不提伤痕是怎么来的。



恩雨则从调查夫人周围开始下手，刘世丰支持她不妨为夫人施针，并送上了自己宝贵的针筒给恩雨，并希望在自己能重新施针之前，恩雨能够成为他的双手。



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