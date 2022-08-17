原来是因为柔软度不好才拍不好自拍吗～「清潭洞夫妇」李政宰&郑雨盛被道英调整手势，李政宰竟惨叫

原来学自拍要先练身体，两位还是好好学一下吧～XD

14日播出的《家师父一体》又是「清潭洞夫妇」特辑，弟子们有向两位师父李政宰与郑雨盛学习的地方，师父同样也有地方需要向弟子讨教。

事情是这样的，《家师父一体》制作组准备了问卷让李政宰与郑雨盛经营的Artist Company旗下职员填写，写下两位代表谁比较帅气、谁比较时尚，经过一番厮杀(?)，职员竟还有特别要求，即「好好自拍吧」。

身为男团NCT一员、6年资历的爱豆，弟子道英检视起两位师父的自拍照。郑雨盛连灯光不佳也拍，不过道英认为李政宰更严重了，评价：「至少露了脸，但李政宰师父连露脸的意志也没有。」



李政宰和郑雨盛当场示范如何拍照，两人各花2秒就拍完照！而且都是双手举著相机、脸百在正中间的姿势！道英看了欲言又止：「……真的很难过！」大家不约而同都认为两人「乱用脸」！



道英替李政宰调整自拍姿势，岂知李政宰突然大叫一声，手肘疑似差点扭伤，全场看了都笑出来。李政宰不禁呐喊：「要忍受这个痛苦自拍？自拍竟然这么难？」道英只好退而求其次，让李政宰「借位」假装自拍。幸好，两个人被调整过后的自拍成果都不错，李政宰也决心好好练练手肘和手腕。



▼附：最近也有一些爱豆是「借位」自拍的（feat. CSR）



搞笑的是，后续李政宰聊到郑雨盛青龙奖获奖对他喊话后，两人和合拍《日出城市》（没有太阳）的金圣秀导演抱著奖杯合照，道英听了故事却只关心照片拍得好不好，闹得全场再次哄堂大笑。



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