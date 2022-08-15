李俊昊粉丝演唱会上的这套Look太犯规了：紧身衣+皮裤+眼罩，这Hot Body把迷妹们都看疯了♥️

李俊昊粉丝演唱会上的这套Look太犯规了：紧身衣+皮裤+眼罩，这Hot Body把迷妹们都看疯了♥️

明星   2022年8月15日   星期一10:20   Tracy  

（封面图源：IG@le2jh、TV Daily）

唱而优则演的李俊昊举办粉丝演唱会「Before Midnight」，大展久违的爱豆面貌，唱跳俱佳，颜值爆表。

8月12日-14日，李俊昊连续开唱3天，和粉丝们热烈互动，最后一场活动还开通收费直播，和全球的粉丝们见面。 演唱会上，李俊昊也数次换装，用各种造型「诱惑」观众，而这一身更是被无数人奉为经典，直呼是「传说级」造型，紧身衣+皮裤+眼罩，谁看了不迷糊呢？

虽然一丝不露，却更加引人遐想。 大家是不是已经联想到了李俊昊在《依旧红镶边》里的沐浴戏呢？ 解开的白色衣服下他那是紧致的腹肌和人鱼线，奶狗脸+狼狗身，在无害的外表下，藏著一身肌肉，反差萌形成的魅力让人无法抵挡！
（图源：MBC《衣袖红镶边》）

当这样的热辣身材换上了紧身衣，巧克力腹肌透著衣服照样显示出了一块块的形状，牢牢吸引住了大家的视线。 李俊昊还偏偏配上了紧身皮裤，是抱著让粉丝们流尽鼻血的想法吗？ 这一身真心是又酷又帅，性张力拉满。

众所周知，李俊昊对於身材管理异常严格，为了拍戏每天只吃4块鸡胸肉和4个红薯，甚至持续了1年以上，这才有了我们在电视剧和演唱会上见到的完美身材。 这样的福利，麻烦李俊昊多多安排！

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