李俊昊粉丝演唱会上的这套Look太犯规了：紧身衣+皮裤+眼罩，这Hot Body把迷妹们都看疯了♥️

唱而优则演的李俊昊举办粉丝演唱会「Before Midnight」,大展久违的爱豆面貌,唱跳俱佳,颜值爆表。

8月12日-14日,李俊昊连续开唱3天,和粉丝们热烈互动,最后一场活动还开通收费直播,和全球的粉丝们见面。 演唱会上,李俊昊也数次换装,用各种造型「诱惑」观众,而这一身更是被无数人奉为经典,直呼是「传说级」造型,紧身衣+皮裤+眼罩,谁看了不迷糊呢?



虽然一丝不露,却更加引人遐想。 大家是不是已经联想到了李俊昊在《依旧红镶边》里的沐浴戏呢? 解开的白色衣服下他那是紧致的腹肌和人鱼线,奶狗脸+狼狗身,在无害的外表下,藏著一身肌肉,反差萌形成的魅力让人无法抵挡!





220813 BEFORE MIDNIGHT 프리뷰 프레셔 pressure 이거지 내가 이거 보려고 살아있던거지 DO NOT CROP LOGO #준호 #이준호 #LeeJunHo #JUNHO #비포미드나잇 #팬콘 pic.twitter.com/Znd3uHe7uE

当这样的热辣身材换上了紧身衣,巧克力腹肌透著衣服照样显示出了一块块的形状,牢牢吸引住了大家的视线。 李俊昊还偏偏配上了紧身皮裤,是抱著让粉丝们流尽鼻血的想法吗? 这一身真心是又酷又帅,性张力拉满。



22.08.13 Before Midnight



나를 죽여 kill me kill me please #이준호팬콘 pic.twitter.com/wUNaWIh6sI